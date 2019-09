E-Toupeira. SAD do Benfica sabe na quarta-feira se vai a julgamento

A SAD do Benfica vai saber esta quarta-feira às nove da manhã se segue ou não para julgamento no âmbito do caso E-Toupeira, está a avançar a TVI24.

No acórdão assinado por Rui Teixeira no Tribunal da Relação de Lisboa, o juiz desembargador critica que os altos responsáveis do Benfica não terem sofrido acusações, já que haveria provas suficientes para o Ministério Público ir mais longe. Na fase de instrução, a SAD do Benfica ficou fora das acusações porque a juiza terá entendido que os crimes terão sido cometidos por funcionários — não pela SAD enquanto instituição.

Em atualização

Continuar a ler