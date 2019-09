Eduardo Beauté terá morrido de embolia cerebral, está a avançar o Correio da Manhã. A autópsia terá indicado que o cabeleireiro de 52 anos morreu de causas naturais. As embolias cerebrais acontecem quando um coágulo se desprende de uma artéria, viaja ao longo da veia e obstrui a circulação ao chegar a uma zona mais estreita. Isso impede o sangue de circular e pode causar um acidente vascular cerebral.

Apesar de, numa entrevista no programa Você na TV! da TVI, Eduardo Beauté ter garantido que nunca pensou em tirar a própria vida, a hipótese de suicídio chegou a estar em cima da mesa, já que o artista passou por uma depressão a seguir ao divórcio com o modelo Luís Borges, com quem adotou três crianças. As autoridades também não descartaram a possibilidade de Eduardo Beauté ter sido vítima de crime, já que o pescoço do artista exibia manchas de “coloração negra do pescoço para cima”.

Eduardo Beauté foi encontrado morto em casa no último sábado. A confirmação da morte do “cabeleireiro dos famosos” chegou através de uma publicação do ex-marido, Luís Borges, que escreveu: “É com profunda tristeza que partilho convosco que partiu hoje o Pai dos meus filhos. Neste momento de dor peço que recordem o Eduardo com carinho e respeitem o momento difícil que atravessamos”.

As notícias acerca da causa da morte de Eduardo Beauté chegam no mesmo dia em que o Ministério Público confirma que vai nomear um tutor para os três filhos do cabeleireiro: “Nestes casos, o Ministério Público instaura um processo para definir quem está em melhores condições para ser o tutor, o responsável por estas crianças, até financeiramente, e sempre tendo em conta o superior interesse das mesmas”, explicou Dulce Rocha, presidente do Instituto de Apoio à Criança (IAC), ao Correio da Manhã.

O tutor escolhido deve ser Luís Borges, já que Beauté adotou as crianças enquanto estava casado com o modelo: “É uma situação complicada, mas terá de ser aberto para nomear um tutor, que será muito provavelmente o Luís Borges, se tiver essa vontade. Também a governanta, que tem uma ligação afetiva muito grande às crianças, terá aqui um papel fundamental”. No entanto, a governanta da casa do cabeleireiro também pode assumir parte dessa responsabilidade, porque era com ela que as crianças passavam grande parte do tempo antes da morte de Beauté.

