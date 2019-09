Mais de 190 bombeiros combatem incêndio em Valongo. A41 está fechada

Mais de 190 bombeiros estão neste momento a combater um incêndio numa zona de mato em Valongo, no distrito do Porto. De acordo com as informações da Proteção Civil, o alerta para o incêndio foi dado às 12h27 de esta segunda-feira. As chamas estão a ser combatidas por 193 operacionais com o apoio de 53 veículos de bombeiros e sete meios aéreos. Não há habitações em perigo, mas o vento forte está a dificultar os trabalhos dos bombeiros.

Os principais focos de incêndio estão nas localidades do Sobrado — onde um helicóptero de combate aos incêndios caiu na semana passada, vitimando o piloto da aeronave — e Alfena. As chamas e a intensidade do fumo já obrigaram a fechar algumas estradas municipais. A autoestrada A41 está neste momento fechada no sentido Porto-Penafiel ao quilómetros 22. É a segunda vez que é encerrada por causa do fumo.

Os aviões de combate ao incêndio que estão a ser usados nesta ocorrência são da Afocelca, uma empresa da The Navigator Company e do grupo ALTRI cuja missão é combater o fogo nas áreas privadas dessas companhias. No entanto, a Afocelca também presta apoio à Proteção Civil no combate ao incêndio fora das propriedades da empresa.

Este incêndio lavra no último dia do alerta vermelho emitido pela Proteção Civil por causa do risco de incêndio. A partir da meia-noite de terça para quarta-feira, o alerta de incêndio baixará para o nível laranja, o segundo pior, por decisão do ministério da Administração Interna. Essa decisão foi anunciada em conferência de imprensa pelo ministro Eduardo Cabrita, que ressalvou que os avisos vermelhos podem voltar caso as condições assim o exijam.

Em atualização

