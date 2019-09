Manuel Pinho já está a ser ouvido no DCIAP. “Esperamos que desta vez façam perguntas”, diz advogado

Manuel Pinho entrou no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) poucos minutos antes das 15h para ser interrogado como arguido no âmbito dos autos do chamado processo EDP. É a terceira vez que o ex-ministro da Economia de José Sócrates é chamado à Justiça mas só agora é que deverá ser confrontado com todos o factos imputados pelos procuradores.

Entretanto, Manuel Pinho e o seu advogado Ricardo Sá Fernandes saíram das instalações do DCIAP às 15h45 para tomarem um café numa pastelaria na rua Gomes Freire, em Lisboa. Regressaram ao DCIAP cerca de 15 minutos depois. Ainda não é certo que o interrogatório tenha começado.

“Nós esperamos é que desta vez façam perguntas. É a terceira vez que o dr. Manuel Pinho vem ao DCIAP. Veio em 2017 e em 2018 e em nenhuma das outras vezes fizeram qualquer pergunta. O dr. Manuel Pinho sempre esteve disponível para responder às perguntas”, afirmou Ricardo Sá Fernandes, à entrada para as instalações do DCIAP.

Recorde-se que Pinho foi constituído arguido a 3 de julho de 2017 na Polícia Judiciária pelos alegados crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais mas não foi confrontado com todos os factos que os procuradores Carlos Casimiro e Hugo Neto lhe imputam. Por isso mesmo, o interrogatório não se concretizou — contra a vontade de Pinho, alega Sá Fernandes. Já na segunda tentativa, a 16 de julho de 2018, foi um incidente de recusa dos procuradores interposto por Sá Fernandes que impediu a concretização da diligência. Por choque de agenda com uma audição parlamentar de Manuel Pinho sobre os mesmos temas, Sá Fernandes tentou mudar as datas do interrogatório no DCIAP mas sem sucesso.

Entretanto, o Tribunal da Relação de Lisboa anulou a 27 de junho o despacho de juiz de instrução que tinha retirado o estatuto de arguido a Manuel Pinho (e também a Miguel Barreto, ex-diretor-geral da Energia), o que faz com que o ex-ministro da Economia esteja a ser ouvido neste momento na qualidade de arguido — mesmo após Sá Fernandes ter interposto um recurso da decisão da Relação.

O interrogatório de Manuel Pinho é muito aguardado por o seu caso ser histórico. É a primeira vez que um ex-membro do Governo está a ser investigado por alegadamente ter recebido uma avença mensal enquanto exercia funções como ministro. Está em causa um valor de 14.963,94 euros transferido para Pinho pela sociedade offshore Espírito Santo Enterprises, o famoso saco azul do Grupo Espírito Santo, durante o período em que foi ministro da Economia de José Sócrates entre 2005 e 2009. No total, o ex-administrador executuvo do Banco Espírito Santo terá recebido cerca de 2,1 milhões de euros entre 2002 e 2014.

