Morreu o fotógrafo americano Robert Frank

Morreu na segunda-feira, aos 94 anos, o fotógrafo americano Robert Frank, um dos nomes mais influentes da fotografia no século XX, considerado o pai da “estética do instantâneo” e autor do livro de referência “The Americans”. A notícia foi divulgada pela imprensa americana nesta terça-feira e confirmada pela Galeria Pace-MacGill, de Nova Iorque, que representa o artista.

Nascido em Zurique, na Suíça, em 1924, iniciou-se como aprendiz de fotografia em 1941 e menos de duas décadas depois inscreveu o nome na história visual do século XX, ao publicar “The Americans”.

Emigrou para os EUA em 1947, à procura de alargar horizontes, e começou por trabalhar como fotógrafo de moda para a revista “Harper’s Bazaar”. Em 1955, com uma bolsa da Fundação John Simon Guggenheim, iniciou uma longa viagem de dois anos pelos EUA, durante a qual terá captado mais de 28 mil imagens, de acordo com dados biográficos publicados pela Galeria Pace-MacGill. Dessas 28 mil imagens, a preto e branco, 83 vieram a ser escolhidas para a monografia “The Americans”, que conheceu uma primeira edição em França, em 1958, e uma segunda nos EUA, no ano seguinte.

O livro viria a influenciar gerações de fotógrafos em todo o mundo, ao “desafiar a fórmula vigente no fotojornalismo de meados do século, a qual se definia por imagens bem focadas, bem iluminadas e com composição clássica”, escreveu o New York Times. Com efeito, as fotos de Robert Frank, onde figuravam pessoas sozinhas, casais adolescentes ou funerais, era “cinemáticas, imediatas, desfocadas, com grão, tal como as emissões televisivas daquele tempo”. Daí que o tenham considerado o pai da “estética do instantâneo”, isto é, a captação de imagens sem encenação, o que lhes dava uma autenticidade rara até então.

Continuar a ler