PS promete 50 milhões de euros anuais para reduzir IRS às famílias com mais de um filho

O Partido Socialista conta gastar um total de 200 milhões de euros na próxima legislatura (50 milhões por ano) com a redução de impostos para famílias com mais de um filho, de acordo com o Jornal de Negócios, que cita uma nota enviada pelo PS.

A medida prevê que seja aumentada a majoração que já existe em sede de IRS para as famílias com filhos até 3 anos. Neste momento, cada criança até esta idade tem uma majoração de 126 euros, além da dedução fixa por dependente (600 ou 726 euros, dependendo da idade). Segundo o Jornal de Negócios, se vencer as eleições, o PS quer que a majoração passe de 126 para 300 euros a partir do segundo filho.

Juntando os 200 milhões de euros que já estavam previstos no Programa de Estabilidade para a alteração dos escalões de IRS, com esta medida o PS conta, assim, gastar 400 milhões de euros em quatro anos para reduzir o IRS.

