Ronaldo ainda bate os recordes possíveis aos 34 anos. O impossível, esse, está cada vez mais perto

Cristiano Ronaldo será sempre aquele jogador que, na altura de abordar as possibilidades de ganhar qualquer prémio individual, recorda aquilo que conquistou em termos coletivos – e foi isso que aconteceu na antecâmara da entrega do galardão do Melhor Jogador do Ano na UEFA, que viria a ser atribuído ao central Van Dijk. No entanto, esses títulos existem muitas vezes graças às façanhas individuais que no final fazem toda a diferença e que nem a idade consegue ser capaz de travar. Esta noite, em Vilnius, o avançado de 34 anos mostrou que a data de nascimento é um adversário tão contornável como aqueles que tem encontrado ao longo de mais de uma década e meia. E é dessa forma que o sonho impossível se torna cada vez mais real.

Com o póquer apontado frente à Lituânia, Ronaldo tornou-se o primeiro jogador português a marcar quatro golos em mais do que um jogo, repetindo aquilo que já tinha conseguido frente a Andorra em 2016 e superando os registos que tinham sido alcançados antes por outros três avançados da Seleção num passado mais longínquo e recente: Eusébio, Pauleta e Nuno Gomes.

8.ª vez que Cristiano Ronaldo marca 3 + golos num jogo pela ????????Seleção – 2.ª vez que faz um poker⚽⚽⚽⚽:

2013 Irlanda Norte

2013 Suécia

2015 Arménia

2016 Andorra⚽⚽⚽⚽

2017 Ilhas Faroé

2018 Espanha

2019 Suíça

2019 Lituânia⚽⚽⚽ pic.twitter.com/qtkrfG0BmJ — playmakerstats (@playmaker_PT) September 10, 2019

Com o 5-1 desta noite, Portugal ultrapassou também a fasquia dos 200 golos em fases de qualificação para o Europeu (tendo agora 204) e, como não poderia deixar de ser, a presença do número 7 neste ranking é incontornável: além de ter feito o 200.º remate certeiro, Ronaldo reforçou o estatuto de melhor marcador nacional com mais do dobro do segundo neste particular, o antigo avançado e agora diretor de Federação Portuguesa de Futebol, João Vieira Pinto (12).

LIT 0 POR 1 (aos 7’)

Portugal chega aos 200 golos nas qualificações pró Europeu, desde o primeiro em 1959 (Matateu vs RDA)

❗️Top 3❗️

22 Ronaldo

12 JVP

10 Rui Costa pic.twitter.com/bj8bEfX3Yg — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) September 10, 2019

Em paralelo, e em termos de golos em fases de qualificação para o Campeonato da Europa, o capitão de Portugal alcançou outro recorde, superando os 23 golos do irlandês Robbie Keane e passando a somar um total de 25 numa tabela onde estão também outros nomes como o turco Hakan Sukur (20), o sueco Zlatan Ibrahimovic (19) ou o dinamarquês Tomasson (19).

+ um recorde: Cristiano Ronaldo passa a ser o maior goleador da história das fsaes de qualificação para o Europeu:

25 ????????CRISTIANO RONALDO????

23 ????????Robbie Keane

20 ????????Hakan Sukur

19 ????????Ibrahimovic

19 ????????Tomasson pic.twitter.com/M1Jb816hVJ — playmakerstats (@playmaker_PT) September 10, 2019

Assim, o capitão da Seleção Nacional passou a somar um total de 93 golos por Portugal, ficando “apenas” a 16 golos de Ali Daei, ex-avançado iraniano que tem o recorde de golos apontados por uma seleção. E aquilo que parecia um registo impossível começa a ganhar contornos de alcançável, sobretudo fazendo as contas à média de dois golos por jogo do avançado nos últimos quatro encontros realizados. De referir que, até ao final do ano civil, Portugal terá ainda um duplo compromisso com a equipa do Luxemburgo, além da viagem à atual líder Ucrânia e da receção à Lituânia.

Cristiano Ronaldo chegou aos 93 ⚽golos pela ????????Seleção e marcou 8 golos nos 4 últimos jogos pic.twitter.com/nvI2HgipHc — playmakerstats (@playmaker_PT) September 10, 2019

LIT 1 POR 5 (FT)

(a UEFA atribui póquer)

Melhores marcadores das selecções

????????109 Ali Daei

????????93 Ronaldo pic.twitter.com/aqarAsV3t7 — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) September 10, 2019

