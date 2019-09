Já começou o julgamento de Rosa Grilo e António Joaquim, ambos suspeitos da morte do triatleta Luís Grilo

Rosa Grilo e António Joaquim, suspeitos pela morte de Luís Grilo, já estão sentados em frente ao coletivo de juízes que os irá interrogar sobre a morte do triatleta.

Embora a sessão estivesse inicialmente marcada para as 9h15, só às 10h08 é que os suspeitos deram entrada na sala de audiências. António Joaquim, vestido de fato, e Rosa Grilo, de vestido cor de rosa, estão ambos visivelmente muito mais magros. Na sala de audiências, Rosa Grilo queixou-se do frio e vestiu um casaco preto.

Já entraram também os juízes e os oito desta primeira sessão. Estes estão sentados numa mesa atrás da defesa de Rosa e António. Juntamente a este coletivo estão também presentes duas auditoras de justiça, face ao interesse de assistir ao tribunal de júri.

Já se previa que, devido ao mediatismo deste processo, a afluência a assistir a esta sessão pública fosse bastante. Assim foi: pouco passava das 8h30 quando a fila à porta do tribunal de Loures, que só abre às 9h00, começou a aumentar de minuto para minuto. Muitos curiosos, amigos de ambas as famílias e até familiares estiveram presentes. A presença mais notada foi mesmo a de Américo Pina, pai de Rosa Grilo que tem acompanhado a filha em todas as suas deslocações aos tribunais.

Devido também ao mediatismo deste caso a juíza Ana Clara Batista limitou o espaço aos jornalistas. Fonte do tribunal de Loures confirmou ao Observador que inicialmente estavam previstos apenas sete lugares para jornalistas, mas que devido à afluência estes foram alargados para 10. No entanto, a mesma juíza não permite que ninguém dentro da sala de audiências tenha os telemóveis ligados e estava mesmo a avaliar a utilização de computadores pelos jornalistas.

Desaparecimento de Luís Grilo. 16 de julho de 2018

Já passou quase um ano desde que Rosa Grilo e o amante, António Joaquim, estão presos. Foi no dia 29 de setembro de 2018: cerca de dois meses e meio depois de um triatleta de 50 anos — era apenas referido assim, à data — ter desaparecido na zona de Vila Franca de Xira. O caso rapidamente chamou a atenção dos meios de comunicação social — especialmente quando a 18 de julho, dois dias depois de o desaparecimento ter sido participado à GNR, o telemóvel do triatleta ter aparecido na berma de uma estrada e a investigação ter passado para a Polícia Judiciária.

Rosa Grilo, Luís Grilo e António Joaquim. Estes três nomes tornaram-se conhecidos e viriam a ficar associados a um dos crimes mais mediáticos de 2018: Luís é a vítima; Rosa e António são os suspeitos. Esta terça-feira, os dois voltaram a encontrar-se num tribunal, desta vez o de Loures, onde vão começar a ser julgados — por juízes e jurados — pelos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e posse de arma proibida.

De há um ano para cá, os detalhes da investigação foram sendo revelados a conta gotas ao mesmo tempo que Rosa Grilo apresentava a sua versão a história: o marido tinha sido assassinado por angolanos que tinham invadido a casa em busca de diamantes. O amante diz desconhecer o que se passou. A 25 de março, o Ministério Público deduziu a acusação e levantou o véu a mais alguns detalhes de como o crime teria sido cometido. Os arguidos continuaram a defender a sua inocência.

Luís Grilo foi morto pela mulher e pelo amante ou vítima de um negócio de diamantes? É entre as duas versões que o tribunal começa a trabalhar esta terça-feira. Se os advogados de defesa não apresentarem questões prévias ou requerimentos, o julgamento deverá arrancar com as declarações dos arguidos. Ou, pelo menos, com as declarações de António Joaquim, que vai responder aos juízes, como anunciou o seu advogado, Ricardo Vieira, após a audiência de seleção dos jurados. Até agora, a defesa de Rosa Grilo não revelou se a arguida vai fazer o mesmo.

