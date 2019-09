Startup Casafari angaria 5 milhões de euros para expandir na Europa

A startup fundada por Nils Holger Henning e Mila Suhareve, que atua no mercado imobiliário e tem sede em Lisboa, captou 5 milhões de euros numa ronda de investimento liderada pelos fundos de investimento Lakestar — que já investiu em empresas como AirBnb, Glovo ou Spotify — e Round Hill Capital. O objetivo da ronda é o de expandir a atividade da empresa na Europa e fazer crescer a equipa.

O casal de alemães que se mudou para Lisboa em 2018 lançou nesse ano uma base de dados que hoje é utilizada por mais de 7 mil profissionais do mercado imobiliário e financeiro e que analisa diariamente 4 milhões de propriedades. Emprega mais de 70 pessoas e 40% da equipa está focada na pesquisa e engenharia da base de dados.

“Estamos entusiasmados por ter o apoio e o compromisso de investidores de alto nível, como Lakestar e Round Hill Capital. A Casafari é a única empresa que utiliza com sucesso as técnicas de machine learning para indexar, limpar e eliminar as duplicações de todos os anúncios de propriedades disponíveis online, fornecendo uma visão real, completa e atualizada do mercado”, escreveu Nils Henning em comunicado.

Com a base de dados fornecida pela Casafari, os profissionais do setor têm acesso a uma plataforma com atualizações diárias sobre toda a oferta disponível no mercado imobiliário, sem duplicados. A tecnologia também permite pesquisas mais aprofundadas e relatórios detalhados, incluindo análises descritivas, dados sobre a evolução dos preços e mudanças da oferta em diferentes tipos de propriedades e locais.

A missão da Casafari é trazer transparência e eficiência ao caótico e opaco mercado imobiliário com recurso a sofisticadas operações de dados e modelos de machine learning. Somos pioneiros na monitorização automática e garantia de qualidade de mais de dez mil fontes do mercado imobiliário, com atualizações diárias de informação sobre mais de um milhão de propriedades únicas”, acrescenta a dofundadora Mila Suhareva.

A Casafari trabalha com imobiliárias de marcas como a Sotheby’s International Realty, Coldwell Banker, Savills, Fine & Country, vários franchises da RE/MAX, Engel & Voelkers, Keller Williams entre outros.

Continuar a ler