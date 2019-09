Um homem na lua e centenas de mulheres incríveis na Terra

Great Women Artists

São 450 ilustrações e outras tantas páginas, numa edição da Phaidon já em fase de pré-encomenda (chega oficialmente ao mercado a 25 de setembro), para que possa ir alimentando a lista de desejos antes mesmo do fim do verão. No total, o volume abarca cinco séculos de criatividade no feminino, com trabalhos de mulheres oriundas de mais de 50 países, refletindo uma força que ganha peso e valor em museus, galerias e no mercado da arte. Da afroamericana baseada em Nova Iorque Nina Chanel Abney à sérvia Marina Abramovich, uma diversidade para descobrir.

Buzz Aldrin. A Man on the Moon

O preço quase que dava para ir à lua e voltar, mas afinal de contas um dia não são dias, muito menos como aquele que nos devolve a 1969. A edição especial da Taschen, já antecipável, situa-se nos 4 mil euros e promete um souvenir único com a assinatura de Buzz Aldrin, um dos astronautas da famosa missão Apollo 11. A revisitação dos 50 anos da efeméride prolonga-se ano fora, desta feita com uma série limitada e numerada de 475 cópias para uma pitada de fine art lunar, com algumas das imagens mais memoráveis recolhidas durante os 90 minutos que permaneceu na superfície da lua.

Legaspi: Larry Legaspi, the 70s, and the Future of Fashion

Os seus looks definiram em absoluto muitas das performances que marcaram a cena musical dos anos 70. Dos KISS a George Clinton, passando por Parliament e, claro, pelo devastador furacão Grace Jones, boa parte do trabalho do icónico designer, que morreu de SIDA em 2001, está ainda por explorar. Larry Legaspi, os anos 70 e o futuro da moda é o título da obra com edição Rizzoli e assinatura de outro peso pesado da moda, Rock Owens, que promete suprir lacunas nesta história visual. Está à venda desde 3 de setembro.

Tim Walker: Shoot for the Moon

Para os fãs de fotografia, os caminhos no final do mês irão dar ao museu londrino Victoria&Albert, para aquela que será a muito antecipada exposição sobre o visionário fotógrafo Tim Walker, com inauguração prevista para 21 de setembro. Mas antes desse momento, e à distância de um clique que formaliza a aquisição da obra, pode contar com a monografia dedicada ao imaginário e universo fantástico com que nos fez ver a moda. A edição, com selo Thames&Hudson, faz pontaria à máxima de Norman Vincent Peale, segundo o qual vale sempre a pena disparar em direção à lua (na pior das hipóteses, a de falhar, ficar-se-á pelo menos entre as estrelas).

Lagerfeld: The Chanel Shows

Mais uma incursão na moda, agora com o alto patrocínio da maison Chanel e com as imagens mais emblemáticas dos desfiles que tiveram o dedo e a alma do criador alemão Karl Lagerfeld, depois de uma ligação de mais de 30 anos interrompida apenas pela morte do último kaiser da moda. A edição é uma aposta da Rizzoli que recupera assim a magnificiência dos sets pensados pelo designer (que chegariam até si durante o sono, como chegou a confessar). Os mundos encantados de Karl, até essa derradeira marca no Grand Palais, que então, já duas semanas depois da sua morte, se converteu numa estância alpina, são fotografados pelo fotógrafo inglês Simon Procter.

“Novo em Folha” é uma rubrica que sugere edições recentes de coffe table books para folhear e decorar

