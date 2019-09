Brasileiro Tim Bernardes cantou com Salvador Sobral, “sujeito de um astral incrível”, em Lisboa. Veja o vídeo

A admiração era pública. Salvador Sobral já tinha confessado anteriormente o seu apreço pelo cantor, guitarrista e compositor brasileiro Tim Bernardes — e, num artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, o mestre da canção brasileira Caetano Veloso chegou a revelar que 2018 foi o ano em que português lhe perguntou “se eu conhecia Tim Bernardes”.

Agora, há um vídeo que junta o cantor e vencedor português da Eurovisão ao novo talento da música brasileira, que atuará a 19, 20, 22, 23 e 25 de setembro em Lisboa, Santarém, Aveiro, Porto e Braga, respetivamente. Salvador Sobral e Tim Bernardes cantaram “Anda Estragar-me Os Planos”. O tema foi composto por Afonso Cabral (You Can’t Win Charlie Brown e Bruno Pernadas) e Francisca Cortesão (Minta e Bruno Pernadas) para Joana Barra Vaz interpretar no Festival da Canção RTP 2018, mas Salvador Sobral recuperou-o para o seu segundo álbum a solo, Paris, Lisboa, editado já este ano.

Os dois cantores encontraram-se na última visita de Tim Bernardes a Lisboa, segundo revelou agora o cantor brasileiro: “Tive a chance [hipótese] de passar um dia mega agradável com o Salvador Sobral. É, além de um grande cantor português, um sujeito de um astral muito incrível e especial”, apontou, num texto publicado nas redes sociais.

A gente tinha se conhecido brevemente num show meu por lá e dessa vez pudemos por o papo em dia, comer num restaurantezinho bem portuga e inclusive gravar essa session juntos! curiosamente foi o salvador quem apresentou meu som pra o @caetanoveloso (!!). cantamos essa canção linda do disco dele, a versão toda está no meu canal do youtube. espero que curtam! nosso dia alto astral juntos já valeu demais. obrigado, salvador. E setembro estou de volta em Portugal”, concluiu Tim Bernardes.

Já Salvador Sobral partilho um vídeo do momento escrevendo: “Sou um admirador profundo do Tim Bernardes, da sua linda voz, das composições, arranjos e sensibilidade. Adoraria cantar com ele um dia. CHEGOU O DIA! P.S. Ele vai andar em tournée por Portugal, a partir de 18 de setembro, e recomendo vivamente ir!”.

Há um ano, em entrevista ao Observador, Tim Bernardes descreveu o seu primeiro e até agora único álbum a solo (intitulado Recomeçar e editado em 2017) assim: “É um disco que afunda numa tristeza para poder de alguma forma lavar a alma e aos poucos ir aceitando a ideia de fim e de recomeço. E acho que embora seja um disco com algumas canções que são tristes, mais que isso eu acho que a ideia era fazer um disco bonito. Mais do que triste. Das melodias bonitas, de tentar sublimar algumas tristezas de algum jeito belo”.

Já este ano, Tim Bernardes voltou a lançar um álbum com a sua banda o Terno — considerado pelo Observador “a obra-prima desta geração de bandas brasileiras” e um dos melhores discos do primeiro semestre do ano — e atuou ao vivo no festival NOS Primavera Sound, no Porto, com o grupo. O regresso a Portugal após apenas três meses acontece a solo, para voltar a interpretar as canções solitárias e melancólicas que cantou em Recomeçar depois de o ter feito no passado numa digressão de verão em Lisboa, Setúbal e Espinho e no festival de inverno (lisboeta) Super Bock em Stock.

