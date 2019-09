Brexit. Tribunal escocês diz que suspensão do parlamento britânico é ilegal e sem efeito

O Supremo Tribunal Civil da Escócia diz que a decisão de suspender o parlamento britânico durante cinco semanas é ilegal — e, por isso, “nula e sem efeito”. A sentença foi conhecida esta terça-feira e o Governo prepara-se para recorrer.

O parlamento foi suspenso na segunda-feira até ao dia 14 de outubro, a pedido de Boris Johnson. A medida enfureceu os partidos da oposição, que acusam o primeiro-ministro de querer apenas limitar a ação dos deputados para travar uma saída da União Europeia sem acordo, evitando ainda dar contas dos progressos feitos pelo Governo sobre a matéria.

Os juízes escoceses concordaram. Na decisão, citada pela Sky News, apontam dois problemas nas verdadeiras razões que levaram Johnson a avançar para a suspensão do parlamento: a medida foi imposta para “prevenir ou impedir o parlamento de legislar sobre o Brexit” e para “permitir ao executivo seguir uma política de no deal, sem qualquer interferência parlamentar”.

Assim, os juízes concluem que houve “uma falha clara no cumprimento dos princípios gerais de comportamento das autoridades públicas”.

O processo que chegou ao tribunal escocês foi apresentado por uma deputada do SNP, Joanna Cherry. Numa primeira decisão, o juíz Doherty recusou a queixa, alegando que a suspensão do parlamento era uma questão política e que não cabia à justiça avaliá-la. Esta quarta-feira, porém, três outros magistrados discordaram, considerando a suspensão ilegal.

Huge thanks to all our supporters & our fantastic legal team who have achieved the historic ruling that #prorogation is #unlawful #Cherrycase #Brexit #StopTheCoup

— Joanna Cherry QC MP (@joannaccherry) September 11, 2019