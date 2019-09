China protesta contra reunião de ativista de Hong Kong com diplomacia alemã

O governo chinês mandou chamar o embaixador alemão em Pequim para lhe transmitir o descontentamento por o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha ter reunido com um ativista pró-democracia de Hong Kong, disse hoje o embaixador chinês na Alemanha.

O governo chinês não gostou de saber que o chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, reunira em Berlim, segunda-feira, com o ativista Joshua Wong, que está a procurar apoio internacional para o movimento pró-democracia, que se tem manifestado nos últimos meses nas ruas de Hong Kong.

Joshua Wong, de 22 anos, está a fazer uma digressão internacional, que incluiu uma visita a Berlim, onde se encontrou com vários políticos, antes de partir para os Estados Unidos.

O ativista colocou uma foto nas redes sociais ilustrando a sua conversa com o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, na segunda-feira, durante uma festa organizada pelo jornal diário Bild, esclarecendo que discutiu com ele a questão das manifestações e a “luta por eleições livres e justas” em Hong Kong.

In Berlin I spoke to Foreign Minister @HeikoMaas on protests situation and our cause to free election and democracy in HK. Anticipating further discussion with members of German Bundestag in coming days. pic.twitter.com/y8VCUZrE6s

— Joshua Wong 黃之鋒 (@joshuawongcf) September 10, 2019