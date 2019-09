“Conta-nos tudo o que te lembrares”, Jesse Pinkman. Há um novo trailer para o filme de “Breaking Bad”

“Conta-nos a tua história”, ouve Jesse Pinkman, sentado num sofá e a chorar. É com um momento repescado à série “Breaking Bad” que começa o novo trailer da Netflix para o filme “Breaking Bad: El Camino”, também ele inspirado naquela que foi uma das séries mais aclamadas dos últimos anos. Já se sabia que o novo capítulo da saga “Breaking Bad” teria na personagem interpretada por Aaron Paul o grande protagonista — e que o filme chegaria à plataforma de streaming de cinema e televisão no dia 11 do próximo mês de outubro. Agora, há também novas imagens com memórias do muito que Pinkman viveu ao lado de Walter White, protagonista da série, seu antigo professor e especialista na produção química de metanfetaminas.

São, ao todo, 3 minutos e 17 segundos que recontam todo o drama de “Breaking Bad” através da história de Jesse Pinkman. A descrição do filme, cujo argumento e cuja realização ficaram a cargo de Vince Gilligan, criador de “Breaking Bad”, corrobora aliás que serão as suas vivências — e o que lhe aconteceu depois dos acontecimentos relatados nas cinco temporadas da série — o principal foco deste novo capítulo da saga. Na sinopse, lê-se inclusivamente que “o filme acompanha o fugitivo Jesse Pinkman (Paul) na sua fuga aos captores que o tinham cativo, à lei e ao seu passado”.

Ainda por confirmar está a participação de Walter White (personagem interpretada pelo ator Bryan Cranston) no filme.

Há menos de um mês, em entrevista publicada no The New York Times, o ator Aaron Paul dava conta do seu entusiasmo por participar no filme que prolonga os acontecimentos da série: “É um capítulo de ‘Breaking Bad’ que não sabia que queria. Agora que o tenho, estou tão feliz por existir… não consegui falar durante uns bons 30 ou 60 segundos [depois de ler o guião]. Estava simplesmente perdido nos meus pensamentos. Enquanto tipo que interpretou aquele tipo, fiquei tão feliz por o Vince [Gilligan, criador da série] querer levar-me nesta viagem”.

A série de televisão, exibida em cinco temporadas entre 2008 e 2012, passava-se predominantemente na localidade de Albuquerque, New Mexico. Considerada pela crítica uma das melhores séries das últimas décadas — em especial deste século —, “Breaking Bad” era um dos programas televisivos por cabo mais vistos da televisão americana por altura do final da quinta temporada. Foi, também, uma das mais premiadas dos últimos anos, tendo sido distinguida com 16 prémios Emmy, dois Globos de Ouro, dois prémios Peabody e dois prémios Critics’ Choice, entre outros. Três dos Emmy que distinguiram “Breaking Bad” premiaram precisamente o desempenho do ator Aaron Paul, protagonista neste novo filme, com galardões para Melhor Ator Secundário numa Série Dramática.

