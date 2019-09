e-Toupeira. SAD do Benfica não vai a julgamento

A SAD do Benfica não vai a julgamento no caso do e-Toupeira, avança o Correio da Manhã. A decisão é do Tribunal da Relação de Lisboa em resposta ao recurso do Ministério Público. Em causa estão crimes de corrupção ativa e passiva, falsidade informática, violação de dever de funcionário, recebimento indevido de vantagem, violação de segredo de justiça e acesso indevido.

O Tribunal Central de Instrução Criminal tinha decidido em finais de 2018 não mandar para julgamento a SAD do Benfica e o funcionário judicial Júlio Loureiro por falta de indícios. Já o assessor jurídico do Benfica, Paulo Gonçalves, e o funcionário judicial José Silva teriam que ser julgados pelos crimes de corrupção, violação do segredo de justiça, violação do segredo de sigilo, acesso indevido e peculato (este último no caso do funcionário judicial) no caso que ficou conhecido como e-Toupeira. A juíza de instrução considerou, no entanto, não haver provas dos crimes de favorecimento pessoal, falsidade informática e de oferta ou recebimento indevido de vantagem.

Descontente com a decisão, o Ministério Público recorreu e a decisão foi conhecida esta quarta-feira. Ao que o Observador apurou, o tribunal superior considerou que as pessoas coletivas apenas podem ser responsabilizadas se o crime for cometido em seu nome e ou por pessoas que nela ocupem uma posição de liderança. Ou mesmo se este crime for cometido sob a égide de pessoas com posição de liderança — o que para o tribunal não é o caso do arguido Paulo Gonçalves, o assessor jurídico que será levado a julgamento no processo.

Na ótica do juiz Rui Teixeira, que apreciou o caso, o assessor não foi mandatado pela SAD do Benfica para intervir nos processos que estariam pendentes em tribunal no âmbito das suas funções. Era assessor jurídico e não advogado do clube. Mais. Não se provou durante a investigação, sequer, que os corpos sociais da SAD tenham concordado com o que fez. Recorde-se que o próprio presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, não foi acusado. Ao que o Observador apurou, o tribunal diz mesmo que nem sequer foi investigado este conhecimento por partes dos responsáveis da SAD. Pelo que decidiu manter a decisão instrutória e livrar o Benfica de se sentar no banco dos réus.

Por outro lado, o juiz desembargador aceitou alguns pedidos do Ministério Público.

