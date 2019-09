Há cada vez mais obesos à procura de cirurgia. Em junho, mais de dois mil doentes aguardavam intervenção

Há cada vez mais doentes obesos à procura de cirurgia em Portugal. De acordo com dados avançados esta quarta-feira pelo Jornal de Notícias, em junho deste ano havia 2176 obesos à espera para serem operados. Este número constitui um aumento de 61% face ao mesmo período do ano passado. Desde 2016, o número de cirurgias realizadas também tem vindo a aumentar. Até junho deste ano, já foram realizadas 1269 operações.

A razão deste aumento da procura das cirurgias deve-se ao maior acesso à primeira consulta para o problema da obesidade e às novas regras de financiamento dos hospitais para as cirurgias. Contudo, o tempo médio de espera para consulta é longo (entre 500 e 550 dias, cerca de um ano e meio), bem como o tempo médio que os doentes aguardam para serem operados (nove meses).

O Hospital de S. João, no Porto, é o que realiza mais cirurgias nesta área. Ao JN, o diretor do Centro de Responsabilidade Integrada de Obesidade deste hospital faz um balanço muito positivo dos primeiros seis meses do ano. John Preto destaca o maior número de primeiras consultas face a 2018 e diz que os tempos médios de espera também já melhoram desde o último ano.

