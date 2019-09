Incêndio perto do Almada Fórum está extinto

O incêndio que deflagrou esta quarta-feira numa zona de mato, perto do Almada Fórum, na freguesia do Feijó, já está extinto. O fogo resultou de um reacendimento de um incêndio que começou na terça-feira. Procedem agora as operações de rescaldo.

As chamas começaram junto ao Parque da Paz. A A2, que liga Lisboa ao Algarve, esteve coberta de fumo. O comandante Jorge Paulo, dos Bombeiros de Cacilhas, disse à CMTV que “o fumo começou a trazer alguns problemas aos condutores que estavam na autoestrada”. As autoridades ponderaram cortar o trânsito nessa via, mas tal não chegou a acontecer. No entanto, duas estradas secundárias chegaram a estar cortadas.

O alerta foi dado pelas 10h02. No local estiveram 26 operacionais e um meio aéreo. As operações de rescaldo prosseguem no local e deverão “ser demoradas”, devido à proximidade com a A2.

O comandante Jorge Paulo referiu ainda que o vento forte — de 50 quilómetros por hora — e o calor intenso contribuíram para o reacendimento.

