“Justiça gentil, que te partiste”. Bruno de Carvalho cita Camões para comentar decisão no caso e-Toupeira

Justiça gentil, que te partiste,

Tão cedo desta vida descontente,

Repousa lá no Céu eternamente,

E viva cá na terra sempre triste.

O soneto chama-se “Alma minha gentil, que te partiste” e é da autoria de Luís Vaz de Camões. E foi a este soneto que Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, recorreu para comentar a decisão no caso e-Toupeira, na qual o Tribunal da Relação de Lisboa optou por não dar provimento ao recurso do Ministério Público na responsabilização da SAD do Benfica, fazendo com que a sociedade anónima desportiva encarnada não vá a julgamento. Através de uma publicação no Instagram, o ex-dirigente leonino refere que se lembrou de Camões “ao ler as notícias de hoje” e junta então os quatro versos a uma imagem do poeta português.

Entretanto, também o Sporting reagiu à decisão do Tribunal da Relação de Lisboa. Num comunicado divulgado no site oficial do clube, os leões afirmam “comungar da perplexidade geral face ao acórdão”. “Sem prejuízo daquilo que possa sustentar a decisão, em termos de argumentos de carácter formal e técnico, permanece incompreensível a cisão operada e agora mantida entre a referida SAD e o Dr. Paulo Gonçalves, o qual, a ser assim, teria agido de motu proprio, com objetivo e finalidades difíceis de conceber. A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD continuará a bater-se pela verdade desportiva com energia e intransigência, permanecendo atenta e atuante no âmbito dos diversos processos sob investigação e que indiciam práticas de enorme gravidade, com potencial impacto na verdade desportiva e que serão, uma vez provadas, merecedoras de sanção adequada nos planos criminal e desportivo”, acrescenta a nota.

