Maria Isabel Carvalhais, mulher do realizador Manoel Oliveira, morreu esta quarta-feira, no Porto, avança o jornal Público. Tinha 101 anos — feitos no passado dia 1 de setembro. Maria Isabel Carvalhais casou com o cineasta, que morreu em 2015 com 106 anos, quando tinha 22 anos, em 1940.

O corpo de Maria Isabel Carvalhais estará em câmara ardente durante a tarde desta quarta-feira, na Igreja Paroquial de Cristo Rei, na Foz do Douro, no Porto. O funeral realizar-se esta quinta-feira.

