Os básicos de Billie Eilish e as t-shirts da Sailor Moon

Billie Eilish x Bershka

No campeonato dos artistas adolescentes, ela é o fenómeno do momento. Uma semana depois de ter esgotado a maior sala de espetáculos do país, Billie Eilish permanece em Portugal, mas sob a forma de uma coleção de streetwear em parceria com a espanhola Bershka. Aos 17 anos, cantora e compositora norte-americana já conquistou o seu público, não apenas com a música, mas também com um estilo inconfundível. Imagem de marca de Eilish, o fato de treino branco oversized é a principal atração de uma edição limitada de peças, à semelhança dos estampados que remetem para uma das fases old school da arte urbana, a do graffiti. Ainda há peças à venda, os preços variam entre 15,99 e 35,99 euros.

Milk chega à Sephora

Diretamente de Nova Iorque para o mercado português, a Milk era uma daquelas marcas aguardadas muito aguardadas por quem gosta de fazer bons investimentos (e alguma pesquisa) em maquilhagem. Porquê? Porque faz parte de uma nova vaga de marcas independentes cujos valores assentam que nem uma luva à mais exigente e criteriosa das gerações, os millennials. Os produtos da Milk são totalmente vegan, sem parabenos e ainda têm o selo de cruelty-free. Para a rentrée de setembro, a Sephora decidiu lançar uma seleção de 14 produtos estrela. Entre eles estão os famosos sticks — do primer ao iluminador — e a máscara Kush High. Os preços começam nos 11,90 euros e chegam aos 29,90 euros.

SIGNfication de Diana Manuel

A criatividade nacional não dá tréguas. Explorando as potencialidades da mão humana, e dos dedos em particular, a designer Diana Manuel desenhou uma série de objetos em cerâmica à qual chamou SIGNfication. Das figas àquele gesto pouco simpático (porém, às vezes necessário) que requer um único dedo, estas peças brancas não se resumem ao valor decorativo. Podem levar flores, lápis e canetas ou então podem assumir o seu esplendor escultórico e valer só por si. Estão à venda na loja Apaixonarte e custam 32 euros.

Ayla da Chloé

Já lá vai o tempo em que os óculos de leitura eram um acessório indispensável à vida e que obedecia a um design cheio de especificidade — planos por cima, curvos na parte inferior. A provar que nada (ou muito pouca coisa) cai em desuso para sempre, a Chloé apanhou boleia do revivalismo vigente e recuperou este formato inusitado. Ayla é o mais recente lançamento a juntar-se ao vasto mostruário de óculos de sol da marca francesa, já conhecida pelos cortes e acabamentos originais e por colorir as lentes sem discriminar pantones. Este modelo, curiosamente, chega em apenas dois tons — dourado e cor-de-rosa. O preço é 295 euros.

Pretty Guardian Sailor Moon na Uniqlo

A Uniqlo é, claramente, uma daquelas lojas que não nos importávamos de ver abrir por cá. Enquanto não acontece, resta-nos vasculhar o site da marca japonesa, perita em colaborações com designers, coleções cápsula e edições especiais. Por estes dias, é a mítica Sailor Moon a inspirar os estampados das t-shirts. Composta por oito peças, esta edição recupera algumas das personagens criadas por Naoko Takeuchi para a banda desenhada que, em 1991, antecipou a série animada. Além da famosa Navegante da Lua, que assinala assim 25 anos de vida, nas estampagens surgem as companheiras dos outros planetas e ainda o gato Luna. Estão à venda na loja online e custam 14,90 euros.

Pompeii by Gala Gonzalez

No campeonato dos calçado estival, há uma colaboração a considerar antes de dar por encerrada mais uma estação quente. Falamos da linha desenhada por Gala Gonzalez para a espanhola Pompeii. A influenciadora criou uma espécie de alpercata 2.0, com uma sola ligeiramente mais alta e uma fita com fivela no peito do pé. Gala não se ficou pelo apelo retro do guarda-roupa. Existe um modelo bem mais urbano que é também unissexo. Os preços vão dos 30 aos 67,50 euros.

“Vimos e Gostámos” é uma rubrica que pretende mostrar os novos lançamentos que vale a pena conhecer.

