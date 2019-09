Papa destaca coexistência interreligiosa em Moçambique, Madagáscar e Maurícias

O Papa Francisco destacou esta quarta-feira a coexistência inter-religiosa em Moçambique, Madagáscar e Ilhas Maurícias, três países que visitou nos últimos 10 dias.

Francisco realizou a audiência geral diante de dezenas de milhares de fiéis e agradeceu a Deus por permitir que “fizesse essa visita como peregrino de paz e esperança” e agradeceu a todos por terem recebido “com muito amor e carinho”.

O Papa realizou uma viagem de 10 dias à África austral passando por Moçambique, Madagáscar e Ilhas Maurícias, tendo regressado na terça-feira. Na sua viagem a Moçambique, explicou Francisco aos fiéis que o ouviam na audiência geral na Praça de São Pedro, no Vaticano, que o objetivo foi “plantar sementes de esperança, paz e reconciliação”.

Em Moçambique, fui lançar sementes de esperança, paz e reconciliação numa terra que sofreu tanto no passado recente devido a um longo conflito armado e que na primavera passada foi atingida por dois ciclones que causaram danos muito sérios. A Igreja continua a acompanhar o processo de paz, que deu um passo em frente no dia 1 de agosto, com um novo acordo entre as partes”, declarou o Papa.