Polícia detém homem suspeito de esfaquear várias pessoas na Florida

Várias pessoas foram esfaqueadas esta quarta-feira no complexo industrial Dyke Industries, em Tallahassee, no estado norte-americano da Florida. A informação foi confirmada por um porta-voz da polícia local, que não adiantou o número ou estado das vítimas. As autoridades já detiveram, no entanto, um suspeito.

Segundo a CNN, ainda não se sabe se a pessoa detida trabalhava na loja de distribuição de material de construção. O incidente ocorreu às 8h37 locais (aproximadamente 13h00 em Lisboa), anunciou a polícia de Tallahassee.

As vítimas do esfaqueamento foram assistidas no local. Vários órgãos de comunicação social norte-americanos falam em pelo menos seis vítimas, mas a informação ainda não foi oficialmente confirmada.

Em atualização

