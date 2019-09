Portugal paga os juros mais baixos de sempre para emitir dívida a 10 anos

O Estado português financiou-se esta quarta-feira em 1.000 milhões de euros, 600 milhões dos quais em dívida emitida no prazo de referência de 10 anos (os restantes a 15 anos). Os títulos a 10 anos foram colocados a um preço que supõe o pagamento, pelo Estado, dos juros mais baixos de sempre neste prazo: 0,26%.

Numa emissão de dívida pública agendada para a véspera de uma reunião do Banco Central Europeu onde se espera que sejam anunciadas mais medidas de estímulo monetário por parte de Mario Draghi, a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) aproveitou o posicionamento dos investidores (em antecipação a esse provável anúncio pelo BCE) para garantir mais uma parte do financiamento do Estado aos juros historicamente baixos que estão a verificar-se na zona euro.

