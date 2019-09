Se quer ver como é o jipe do futuro, espreite aqui

Apresentado no Salão de Frankfurt, o futurista jipe da Audi, o AI:Trail quattro, pode nunca vir a ser produzido, mas revela o rumo que os técnicos da marca alemã gostariam que os jipes tomassem. Visando deslocar-se o mais à vontade possível pelo campo, começa por apresentar um habitáculo concebido para maximizar a visibilidade para o exterior, com janelas imensas. Apesar das formas compactas, espaço a bordo não falta, inclusivamente para guardar objectos, de equipamento fotográfico a carabinas, passando por botas e oleados ensopados. E para máxima comodidade dos utilizadores, o AI:Trail quattro é autónomo, pelo que todos a bordo podem entregar-se ao prazer de “curtir” a paisagem.

Para resolver os problemas de visibilidade nas zonas mais escuras, ou quando cai a noite, o curioso veículo está equipado com cinco drones que poisam (e carregam as baterias) no tejadilho e depois levantam voo, iluminando tudo à volta do veículo, pois são eles que estão equipados com faróis Matrix LED.

Com 4,15 m de comprimento, sensivelmente o mesmo de um Audi A1, 2,15 m de largura e 1,67 m de altura, este jipe do futuro conta com pneus TT montados em jantes com 22” de diâmetro para conseguir ir a todo o lado e voltar. Ou não tivesse uma distância ao solo de 34 cm e a capacidade de lidar com vaus até meio metro de profundidade.

Combinando quatro motores, um por roda, o AI:Trail quattro tem a capacidade de modular a transmissão de potência como achar melhor, consoante os obstáculos e tentando maximizar a autonomia, estimada em um máximo de 500 km. Pena que o seu peso aponte para 1.750 kg, mas a necessidade de acomodar as baterias necessárias para recarregar todos os acessórios não deixa grandes alternativas…

