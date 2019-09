Boris Johnson nega ter enganado a rainha sobre a suspensão do parlamento

Boris Johnson nega ter enganado a rainha Isabel II quando lhe pediu que ordenasse a suspensão do parlamento, em vigor desde 9 de setembro e até ao dia 14 de outubro. Questionado pelos jornalistas sobre se o tinha feito, respondeu: “De maneira nenhuma”. O primeiro-ministro britânico, citado pela Sky News, insiste que o pedido não está relacionado com o Brexit e que serviu apenas para que haja um “Discurso da Rainha”, um momento que marca o início da uma nova sessão no parlamento britânico.

Johnson lembrou ainda que a decisão do tribunal escocês não foi a única relativa à mesma matéria. Na semana passada, o tribunal de Londres recusou uma queixa semelhante à que foi apresentada na Escócia contra o Governo, alegando que a decisão do executivo é apenas política e, por isso, legal.

O Tribunal Superior [em Londres] concorda plenamente connosco, mas o Supremo Tribunal terá de decidir”, sublinhou, remetendo a questão para o recurso da decisão escocesa que o Governo enviou para a instância mais alta do país e que deverá ser decidido na próxima semana. “Precisamos de um Discurso da Rainha, precisamos de avançar e fazer uma série de coisas a um nível nacional”, insistiu.

A declaração de Johnson surge um dia depois de um tribunal escocês ter decidido que a suspensão do parlamento britânico é ilegal, por ter sido apenas uma forma de limitar a ação dos deputados, impedi-los de legislar ou discutir a saída do Reino Unido da União Europeia e, sobretudo, para permitir ao Governo avançar para um no deal, uma saída caótica e sem acordo, sem a interferência parlamentar.

Isso significa que, na visão dos magistrados, Boris Johnson mentiu ao país e à rainha sobre as suas verdadeiras razões.

Quando pediu a Isabel II a suspensão do parlamento, Boris Johnson explicou que esse interregno e o Discurso da Rainha que se seguirá permitirão ao Governo formado com a saída de Theresa May explicar ao país os seus planos relacionados com a política interna, começando uma nova sessão no parlamento.

A oposição, porém, nunca acreditou nessas razões. Todos os partidos à margem dos tories — e mesmo alguns conservadores — acusam Boris de ter querido fazer apenas aquilo que o tribunal escocês concluiu: tirar poder e oportunidade ao parlamento para travar um Brexit sem acordo.

Ainda na quarta-feira, depois de a sentença ter sido conhecida, vários deputados defenderam que, caso venha a ficar provado que Boris Johnson enganou, de facto, a monarca britânica, o primeiro-ministro não tem alternativa senão demitir-se. E toda a oposição exigiu a reabertura imediata do parlamento, algo que o Governo, porém, não é obrigado a fazer nem tencionará aceitar.

(em atualização)

Continuar a ler