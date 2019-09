Espanha. Chuvas torrenciais provocam dois mortos e dezenas de desalojados

O mau tempo que, desde o início da semana, tem afetado o sudeste de Espanha fiz esta quinta-feira as primeiras vítimas. Dois irmãos, de 61 e 51 anos, morreram depois de o carro onde seguiam ter sido arrastado por uma tromba de água em Caudete, no município de Albacete. A informação foi confirmada pelo governo de Castilla-La Mancha, região onde, segundo o El País, tiveram de ser resgatadas 13 pessoas, nove em Caudete e quatro em Almansa.

Emiliano García-Page, presidente da região autónoma, lamentou “profundamente” as duas vítimas mortais e agradeceu o trabalho dos serviços de emergência.

A região mais afetada continua a ser, contudo, a de Valência, onde se têm vindo a registar valores históricos de queda de água. No município de Onteniente, caíram 300 litros de água por metro quadrado nas últimas 24 horas. Esta é o valor mais elevado registado na região desde 1971, quando se começaram a recolher os dados pluviométricos.

150 pessoas evacuadas na região de Valência

As chuvas torrenciais fizeram galgar as margens do rio Clariano, obrigando à evacuação, durante a manhã desta quinta-feira, do bairro de Caterería, uma zona degradada de Onteniente onde vivem 150 pessoas. Destas, 40 tiveram de ser resgatadas das suas casas. Não houve feridos. O mau tempo nesta localidade obrigou também à interrupção de ligações ferroviárias locais. Este corte está a afetar as ligações de longa distância entre Alicante e Barcelona, adianta o El Mundo.

[Um vídeo que mostra o nível caudal do rio Clariano, em Onteniente:]

#DANAsetembre: imatges del riu Clariano desbordat al seu pas per #Ontinyent, al barri de la Cantereria (la Vall d'Albaida, València). Continua plovent amb molta intensitat, en alguns punts d'Ontinyent ja superen els 250mm. pic.twitter.com/XCIJDVH8o1 — AVAMET (@avamet) September 12, 2019

¡Continúa el aviso rojo (riesgo extremo) por lluvias muy intensas en gran parte del sureste peninsular! Esta mañana (12/09/2019), #RíoClariano desbordado a su paso por #Ontinyent (#Valencia). Vídeo: @Batalleta. pic.twitter.com/22A3Z5zTKf — MeteOrihuela (@MeteOrihuela) September 12, 2019

Em Font de la Figuera, a linha de comboio transformaram-se num rio depois de terem caído 200 litros de água na região. A que liga Valência e Alicante foi arrastada pelas águas fluviais, refere o El País. Em Beniarrés, também em Valência, registaram-se 351 litros por metro quadrado, de acordo com a agência de notícias Efe.

[A situação em Font de la Figuera:]

#DANAsetembre: situació de la via del tren a la Font de la Figuera (la Costera, València), convertida en un autèntic riu. En aquesta zona s'han acumulat fins a les 10h més de 200mm. pic.twitter.com/v0AC8GLYNd — AVAMET (@avamet) September 12, 2019

Tornados atingem Dénia e Guardamar del Segura mas não fazem feridos

Em Dénia, um pequeno tornado provocou danos no pavilhão polidesportivo municipal e a queda de sinais de trânsito, árvores e telhados. O mesmo fenómeno atingiu Guardamar del Segura, afetando vários edifícios, incluindo um colégio. Não houve feridos. Ainda em Dénia, 853 pessoas ficaram sem gás, eletricidade ou luz, uma situação que também afetou os consumidores de Agullent.

Nas províncias de Alicante e Valência, 338 mil alunos ficaram sem aulas, em 191 municípios. Em Murcia, não se registaram até ao momento incidentes graves, mas as autoridades montaram um dispositivo de prevenção. Os serviços de meteorologia espanhóis estão a prever ondas de três metros para as ilhas de Ibiza e Formentera.

Continuar a ler