Frederico Morais e Miguel Blanco seguem em frente nos Mundiais de surf

Os portugueses Frederico Morais e Miguel Blanco qualificaram-se esta quinta-feira para a terceira ronda dos Mundiais de surf, a decorrer em Miyazaki, no Japão, ao contrário de Vasco Ribeiro, que foi eliminado nas repescagens.

Frederico Morais venceu um heat muito equilibrado na segunda ronda, com uma pontuação de 14,07, impondo-se ao neozelandês Billy Stairmand (14), ao peruano Cristobal de Col (13,1) e ao norte-americano Conner Coffin (12,13).

Miguel Blanco também seguiu em frente, apesar de ter terminado a sua bateria no segundo lugar, com 12,1 pontos, atrás do japonês Shun Murakami (14,1), mas à frente do espanhol Gonzalo Zubizarreta (7,63) e do filipino John Mark Tokong (6,33).

O único dos três representantes portugueses que ficou pelo caminho foi Vasco Ribeiro, quarto e último classificado no heat da segunda ronda, acabando por ser eliminado da prova na repescagem, ao ser terceiro classificado, com 9,6 pontos, atrás do mexicano Dylan Southworth (10,7) e do indonésio Oney Anwar (9,7).

