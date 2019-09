Jumbo e Pão de Açúcar mudam de nome. Agora é só “Auchan”

O grupo Auchan Retail Portugal mudou oficialmente esta quinta-feira o nome dos seus supermercados e hipermercados Pão de Açúcar e Jumbo para “Auchan”. Em comunicado, a empresa afirma que fez “um investimento adicional de 90 milhões de euros, dividido em processo de lançamento da marca e na abertura de novas lojas” para lançar esta nova marca.

Esta alteração está em linha com o nosso compromisso enquanto marca militante responsável e empenhada naquilo que é ‘bom, são e local’. Simultaneamente, é mais um passo no sentido de respondermos às necessidades dos consumidores atuais com uma marca mais jovem, mais adaptada aos novos perfis e aos nossos valores de abertura confiança e excelência”, diz o presidente executivo Pedro Cid.

O lançamento da marca com nome homónimo à empresa é lançado com uma campanha publicitária em todo o país que, diz a Auchan “vai ter o hino da empresa e conta com colaboradores verdadeiros da organização, incluindo o presidente executivo”.

A primeira loja Pão de Açúcar em Portugal abriu em Lisboa em 1970. Em 1996, a rede Pão de Açúcar foi comprada pela francesa Auchan, mas manteve a nomenclatura utilizada pela antiga cadeia de supermercados — Pão de Açúcar para supermercados e Jumbo, com um símbolo de um elefante, para os hipermercados. Gradualmente, a Auchan tem estado a implementar esta mudança com os supermercados locais “MyAuchan”, passando agora a ter a mesma marca para todas as lojas.

A Auchan Retail esté presente em 12 países e é o 11º grupo alimentar no mundo. Em Portugal, tem mais de 80 lojas físicas e emprega 8700 pessoas.

