Mário Centeno: “Não se governa só com maioria absoluta”

Ser líder do FMI ou governador do Banco de Portugal é uma pergunta a que Mário Centeno, o atual ministro das Finanças, subtilmente se afastou no programa da TSF “Bloco Central”. Mas, quanto a ser primeiro-ministro, diz sem rodeios, ou a ser “politicamente correto”: “Nunca pensei”. Quanto a uma maioria de um futuro Governo, considera não ser fundamental para governar, como se viu neste último mandato. O responsável pela contas do executivo enumera, também, três riscos externos para a economia portuguesa: “Brexit, tensões comerciais e Alemanha”.

[Riscos externos para a economia portuguesa] Dois são totalmente políticos: guerras comerciais e Brexit. Outro é meio político, porque a Alemanha tem todos os instrumentos disponíveis para poder responder a essa desaceleração. O Brexit não é um assunto novo, algumas das consequências já se notam”

Relativamente aos próximos anos, e ao que esperar caso o PS volte a ser responsável pelo Governo, Centeno diz: “Tenho o objetivo de terminar o mandato como presidente do Eurogrupo”. Além disso, “o foco essencial é nas eleições”, e promete: “o meu compromisso é com aquilo que é o programa eleitoral e a avaliação dos últimos 4 anos, sou candidato de novo a deputado”.

A questão surgiu devido às afirmações de Marques Mendes este domingo. O antigo líder social-democrata disse: “Há duas certezas e uma dúvida que posso deixar aos ouvintes, segundo as investigações que fiz e as informações que obtive. A primeira certeza é que, se o PS ganhar, Centeno fica mesmo no Governo. A segunda certeza é que não ficará no mandato inteiro. A dúvida é se sairá em 2020 para ser governador do Banco de Portugal ou se sairá em 2021 para um cargo internacional”.

Quanto a uma resposta definitiva ao ímpeto lançado pelo social democrata, apenas referiu que, se houver um perfil para governador do Banco Portugal, é “mais ou menos a mesmo coisa como ser diretor geral do FMI”, esquivando-se a uma resposta de “uma lista de empregos” futuros a enumerar.

Quanto a uma possível maioria absoluta dos socialistas, o político assume que “há objetivos que são mais fáceis de atingir” se for esse o resultado em outubro. Contudo, diz também que o partido “demonstrou nesta legislatura” que não é preciso maioria para governar, apesar de algumas das “reformas necessárias” não poderem ser feitas em coligação.

Não quer dizer que governar só se consiga com maioria absoluta, aliás mostrámos nesta legislatura que não”, disse.

Sobre virar-se para outros partidos, e pactos com Rui Rio, líder do PSD, para poder levar avante estas alterações necessárias diz veemente: “Depende de como se sentar à mesa”. Mas ressalva: “Na minha experiência praticamente não falei com o PSD nesta legislatura”.

