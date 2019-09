O Defender está de volta mas será melhor que o antigo?

O Defender deu os primeiros passos em 1948, então com as versões Land Rover Ninety e One Tem, uma vez que o termo Defender surgiria apenas mais tarde. Desde então assumiu-se, como o Jeep Wrangler como os jipes puros e duros, com o 4×4 inglês a manter até 2016, último ano em que foi produzido, perfeitamente alinhado com as suas origens, que consistiam em propor um 4×4 permanente, com eixos rígidos à frente e atrás para maior robustez e um chassi de longarinas capaz de aguentar todos os esforços que lhe colocassem pela frente.

71 anos depois, a Land Rover anunciou para o Salão de Frankfurt deste ano, que abre ao público a 12 de Setembro, a revelação da nova geração do jipe inglês, com a promessa de que se por um lado continua o companheiro ideal para a aventura mais radical, satisfazendo os clientes tradicionais, por outro assume-se como um uma solução mais moderna, eficaz e divertida para aqueles condutores que nunca saem do asfalto e a coisa mais radical que fazem é… subir o passeio para estacionar.

Como satisfazer simultaneamente os clientes que querem um jipe indestrutível é quase sempre antagónico com o desejo de possuir um SUV mais civilizado, confessamos que fomos ver o novo Defender dispostos a “apertar” com os técnicos britânicos e tentar perceber como tinham conseguido esta quadratura do círculo.

É mesmo um Defender por fora?

Para espanto nosso, é. Sinceramente, estávamos preparados para ver um Discovery que exibisse uns ângulos de ataque mais favoráveis, mas a Land Rover conseguiu surpreender-nos. Alegam que a base é diferente do Discovery, mas parece similar. Trocou a anterior solução com chassi de longarinas e carroçaria aparafusada, tipo camião, por uma estrutura monobloco, tipo automóvel, o suficiente para arrepiar qualquer amante de 4×4 mais radical.

Mas depois de pressionados, os técnicos ingleses recordaram-nos que, apesar de terem utilizado uma solução teoricamente mais frágil e menos robusta, reforçaram-na a um ponto que lhes permitiu reivindicar 3 vezes mais resistência à torsão. E quando lhes pedimos para juntar uns números ao discurso, não se furtaram em afirmar que o anterior chassi oferecia uma resistência de 9.000 Nm à torsão – similar, segundo os britânicos, aos restantes chassi de longarinas do mercado –, o novo ultrapassa 33.000 Nm, ou seja, o triplo da robustez.

Quando à carroçaria, a marca britânica encontrou uma solução em que se por um lado o Defender parece um SUV moderno, faz obviamente recordar as linhas direitas do tradicional Defender. Mas é fácil encontrar resquícios das linhas originais, a começar pelo tejadilho a evoluir paralelamente com a linha da carroçaria, uma superfície vidrada generosa, uma traseira a direito, como se fosse cortada com uma faca e os vidros nas extremidades laterais do tejadilho, assim ao jeito de clarabóias, que tão bem iluminam o habitáculo, sem contudo o aquecer demasiado nos dias de verão.

Mas isto não o impede de ser assumidamente moderno, com destaque para a ausência de pára-choques, tanto à frente como atrás, uns faróis à frente com uma assinatura luminosa distinta e uns farolins traseiros que parecem um conjunto de quadrados em LED mal arrumados, mas que acabam por reforçar a personalidade do modelo.

Como é por dentro?

Por dentro, a revolução é ainda maior do que por fora. Lembra-se do Defender, que durante 71 anos obrigou quem ia ao volante a conduzi-lo em cima da porta, a bater sistematicamente com o cotovelo na dita, pois esqueça que isso pertence ao passado. O jipe que nem sequer podia montar airbags, uma vez que as estruturas deformáveis não abundavam, agora senta condutor e passageiro da frente confortavelmente em posições centradas, com os pedais no sítio devido (em vez de, como acontecia até aqui, estarem a “fugir” para a porta).

O acesso para trás pareceu-nos acessível no Defender 90, a versão curta, e boa no Defender 110, a versão comprida com cinco portas, com os utilizadores destes assentos a usufruírem do efeito degrau, para estarem colocados um pouco mais acima, ganhando em visibilidade. Daí que a marca tenha concebido um espelho retrovisor interior que recorre a uma câmara exterior (montada na “barbatana de tubarão” que também faz de antena em cima do tejadilho) para que o condutor continue a ver para trás.

É impossível confundir o interior do Defender com o do Discovery ou de qualquer outro modelo da Land Rover, mas isto porque o construtor se esforçou para parecer mais prático, além de mais fácil de limpar e até de lavar, caso as incursões pela lama se tornem ais violentas. Horizontalmente o tablier é formado por peças de alumínio que são estruturais, ou seja, extremamente robustas, o que não o impede de exibir inúmeros locais para arrumos, além de uma generoso apoio de braços ao centro à frente, que se pode transformar em terceiro banco, ainda que mais estreito do que os outros dois. A versão 110 continua mais longa e logo, com mais espaço para a bagagens e para quem se senta atrás.

E os motores, estão à altura?

Esta é uma das áreas em que o novo Defender mais evolui. O antigo 2.5 turbodiesel com 122 cv desaparece e já não era sem tempo. Com ele leva o facto do mais robusto jipe da Land Rover estar limitado a 132 km/h e os 0-100 km/h nem sequer eram anunciados porque deviam tardar demasiado. O novo Defender monta, para já, dois motores turbodiesel, os mesmos que estão disponíveis nos restantes modelos da Land Rover e Range Rover. Referimo-nos ao 2.0 turbodiesel de 200 e 240 cv, com mais de 400 Nm logo às 1500 rpm, que empurram o jipe até aos 175 km/h, no primeiro caso, e 188 km/h, no segundo.

Caso a sua preferência aponte para os motores a gasolina, saiba que a Land Rover não se esqueceu de si, oferecendo duas soluções tão distintas quanto possível. De um lado a mais acessível, a 2.0 Si4, com quatro cilindros sobrealimentados e 300 cv, para depois a segunda opção recorrer ao seis cilindros turbo i6, cuja cilindrada sobre para 3 litros e a potência para 400 cv. Ainda que, neste caso, o i6 conte com a ajuda de um sistema mild hybrid, que não permitindo rodar em modo eléctrico, tem efectivamente um motor eléctrico a ajudar ao motores a gasolina. São estes motores a gasolina que impulsionam o Defender até aos 191 km/h e aos 208 km/h, respectivamente, valores impressionantes para quem como nós, está habituado a ver o Defender quase “esvair-se” quando aflora os 120 km/h. E como se estes valores não bastassem, a marca britânica faz questão de recordar que o mais possante dos Defender, aquele como 400 cv, atinge os 100 km/h em somente 6 segundos, entrando pois na categoria dos desportivos…

Está à vontade no todo-o-terreno?

Neste caso e como ainda não tivemos a oportunidade de um conduzir, temos de confiar nas informações do fabricante. A quem aliás começámos por “apertar” por terem trocado os antigos eixos rígidos pelas novas suspensões independentes. A resposta não se fez esperar, com os técnicos a assegurarem-nos que, sobretudo nas versões equipadas com suspensões pneumáticas, o novo Defender tem mais de 30 cm de curso de suspensão e consegue garantir que as rodas continuam em contacto com o solo, mesmo quando a versão antiga, com eixos rígidos, o não conseguia assegurar. Algo que vamos ter de confirmar mais tarde.

Com bons ângulos de ataque e saída – mais precisamente 38º e 40º, sempre com suspensões pneumáticas que aumentam a distância ao solo quando é necessário, favorecendo estes ângulos – o Defender parece ter argumentos para continuar a bater-se com os melhores fora-de-estrada e a digerir os caminhos mais radicais.

Mas o objectivo da Land Rover foi igualmente tornar o modelo mais civilizado, capaz de agradar a quem raramente sai do asfalto. E mais uma vez, com a suspensão pneumática, que reduz a altura ao solo e incrementa a dureza à vontade do freguês, tem tudo para funcionar.

Comparador de carros novos

Compare até quatro, de entre todos os carros disponíveis no mercado, lado a lado.

Experimentar agora

Continuar a ler