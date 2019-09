Séries, jogos, cinema e cosplay: as 16 coisas que não pode perder na Comic Con

O evento começou em 2013 na Exponor em Matosinhos e, desde então, tem crescido a olhos vistos. No ano passado mudou-se para o Passeio Marítimo de Algés e continua a mostrar intenções de crescer. Pode não ser como a Comic Con lá fora, onde as estreias e as novidades ditam as atenções da indústria. Mas continua a ser um evento importante para a divulgação da cultura popular em Portugal.

Tudo cabe na Comic Con. E ainda bem. E uma vez lá dentro, vale a pena ser curioso. Oferecemos 16 sugestões, 4 por dia, para espreitar ao longo dos próximos dias. Se mesmo assim lhe sobrar algum tempo, salte para um dos muitos eventos que estarão a acontecer em volta de cinema, televisão, gaming, banda-desenha, cosplay, esports ou board games. Entretenimento não faltará. Para as crianças e para as crianças em nós.

Dia 12 (quinta-feira)

ItziarItuño, EstherAcebo

VIP Stage 1, 13:00

Se não está a ver quem são, facilita-se: Lisboa e Estocolmo de “A Casa de Papel”. As atrizes estarão na Comic Con para uma série de sessões de interação com os seus fãs, para responderem às suas perguntas, darem autógrafos e, claro, tirarem fotografias, ao longo de quinta e sexta-feira. Esta será a primeira ocasião para as conhecer, haverá mais ao longo desses dois dias.

“O Filme do Bruno Aleixo — Preview”

Golden Theatre, 14:30

Goste-se ou não de Bruno Aleixo, é uma criação marcante no humor português. Começou na internet, já passou por diversas vezes na televisão e continua a espalhar o seu conhecimento na Antena 3, duas vezes por semana. Chegar ao cinema era uma inevitabilidade, para ele e para Busto, Renato, Homem do Bussaco e restante pandilha. Um dos filmes mais aguardados de 2020? Não duvidem. Oportunidade para ver um pouco do que se pode esperar.

“Parasite”, antestreia

Prima Theatre, 18:30

O mais recente filme de Joon-ho Bong, que ganhou a Palma de Ouro no último Festival de Cannes, chega às salas portuguesas a 26 de Setembro. Depois de “The Host — A Criatura”, “Snowpierce — Expresso do Amanhã” e “Okja”, em “Parasite” explora um tema que lhe é muito comum, a família, e aventura-se pela luta de classes com a sua visão muito particular.

FoxComedyClub

The One Theatre, 20:45

O seu dia na Comic Con deve terminar com um bocado de humor. Todos os dias, às 20:45, acontecerá o Fox Comedy Club, com um pouco de stand-up para animar as pernas. No primeiro dia há Eduardo Madeira, Guilherme Fonseca e Duarte Correia da Silva, nos restantes dias passarão comediantes como Guilherme Duarte, Pedro Sousa, Daniel Carapeto e Catarina Matos.

Dia 13 (sexta-feira)

“Aula de Animação Stop Motion” Joana Rosa, Ilustradora Jankenpon

Auditório Spotlight, 12:00

Na Comic Con não deve servir só para ver coisas, tirar fotografias e caçar autógrafos. A ilustradora Joana Rosa, uma das responsáveis pelo jornal de Banda Desenhada Jankenpon, irá dar uma aula sobre animação Stop Motion. Será uma sessão mais virada para as crianças, mas os pais não perdem nada em aprender um pouquinho.

“O universo criativo de Bill Plympton”

Prime Theatre, 15:00

O norte-americano Bill Plympton tem uma carreira brilhante. Ilustrador e animador, trabalhou para revistas como a Vogue, Rolling Stone, Vanity Fair e jornais como o The New York Times, fez vídeos para Kanye West, trabalhou em televisão e tem uma curta-metragem premiada em Cannes, “Push Comes to Shove”. Nesta sessão poderá ficar a conhecer-se um pouco do seu trabalho, bem como o próprio Bill, que estará na Comic Con na sexta e no sábado.

“Tricia Helfer – Number Six”

Golden Theatre, 17:00

Se “Number Six” não suscita alguma coisa, então não deveria estar a ler este artigo. Até pode saber quem é Tricia Helfer, mas “Number Six” não acionar um alarme é preocupante. Tricia Helfer vai estar presente na Comic Con numa série de painéis entre sexta e sábado, mas este é o mais especial: aquele que é dedicado ao seu papel em “Battlestar Galactica”. Nem mais, o remake criado por Ronald D. Moore neste século que foi crescendo para uma das melhores séries de sempre. Não é exagero, não é ficção científica. É do melhor que pode ver no sofá. E Tricia desempenhou um papel nuclear em todas as temporadas.

Apresentação do livro “Manual do Cosplay” por Leya

Auditório Spotlight, 18:15

Leonor Grácias é, provavelmente, a cosplayer portuguesa mais influente. Já faz isto há 14 anos e agora resolveu partilhar um pouco do seu conhecimento através de um livro, Manual de Cosplay, onde explica não só as origens desta, como dá dicas preciosas para se ficar mais parecido com as personagens preferidas.

Dia 14 (sábado)

Hollywood InConcert | LisbonFilmOrchestra

Golden Theatre, 11:00

É um daqueles momentos que não pode faltar nestes certames: uma orquestra a interpretar temas famosos de filmes. É uma espécie de pequeno-almoço reforçado para ganhar energias para um fim de semana de muita atividade, com uma revisitação de bandas-sonoras de universos como “Batman”, “Guerra das Estrelas”, “Piratas das Caraíbas”, o universo da Marvel e “O Senhor dos Anéis”.

“Um dia na vida de um Vingador com Benedict Wong”

Golden Theatre, 14:45

Benedict Wong tem uma carreira respeitável no cinema e na televisão e certamente falará disso noutros painéis, mas aqui estará para contar a sua experiência como Wong, personagem que faz parte do Marvel Cinematic Universe, através de “Doutor Estranho”.

“The Walking Dead com Avi Nash”

Golden Theatre, 16:00

O seu papel como Siddiq, desde a oitava temporada de “The Walking Dead”, tem sido importante para a revitalização que a série sofreu nas mais recentes épocas. A poucas semanas da estreia da décima, Avi Nash irá falar sobre o seu papel numa das produções mais populares da última década. Sem spoilers.

Finais MilleniumFortnite

Esports, 20:00

Se conseguiu chegar ao final do terceiro dia sem ficar contagiado com um evento de Esports, os meus parabéns. Estes eventos são ótimos para ficar a conhecer este universo – caso não conheça – e para entender porque é que gera milhões. É muito entusiasmante assistir ao vivo, mesmo quando não se percebe muito do que se está a passar. E nada melhor do que uma final.

Dia 15 (domingo)

“A Música e a Magia de FROZEN II — O Reino do Gelo”

Auditório Spotlight, 10:45

Ao longo de uma hora, este painel irá falar do processo de dobragem de um filme tão importante como “Frozen II”. Oportunidade para perceber como se transformam canções, que poderão a vir ser icónicas, para uma outra língua, através do diretor musical Mário Redondo e algumas das vozes: Maria Camões, Bárbara Lourenço e Bruno Ferreira. Quanto ao filme, tem que esperar até finais de novembro.

“A nova geração com Millie Bobby Brown”

Golden Theatre, 14:30

A presença de Millie Booby Brown, a Eleven de “Stranger Things”, foi um dos últimos grandes anúncios do evento deste ano. Virá falar de como tem sido a sua experiência na televisão e, claro, estará disponível para responder a algumas perguntas dos fãs, bem como fotografias e autógrafos. A Comic Con guardou mesmo o melhor para fim.

Speed Runners

Split Screen, 16:30

O palco Split Screen é uma das novidades da Comic Con neste ano. É um espaço que premeia os jogos, onde os participantes serão jogadores e juízes. Se ainda não passou por este palco, parece o ponto ideal para descontrair a meio da tarde de domingo.

Concerto “Variações”

Music Stage, 18:00

“Variações” continua a ser um dos grandes sucessos de bilheteira deste verão. E a banda que nasceu com o filme, liderada pelo António Variações do filme, o ator Sérgio Praia, tem andado por aí a dar concertos. Uma forma de acabar em grande 4 dias de cinema, televisão, videojogos, banda-desenhada e tudo o mais que cabe na Comic Con.

