Teatro Municipal do Porto tem nova programação e quer ser casa para os jovens artistas da cidade

“Chegámos a um ponto de consolidação do projeto e embora as pessoas pensem que ele sempre esteve cá, não é verdade. Tem cinco anos e ainda é algo recente na cidade”, começa por dizer Tiago Guedes, diretor artístico do Teatro Municipal do Porto (TMP), em entrevista ao Observador. O balanço é positivo e os números ditam isso mesmo. Nos dois polos do TMP — Rivoli e Campo Alegre — desde 2014 passaram mais de 600.000 pessoas, o que representa 90% de taxa de ocupação, para ver 570 espetáculos de dança, teatro, música, cinema, circo contemporâneo, literatura ou marionetas.

O teatro conseguiu ir além da sua missão, por um lado, apresentou uma programação internacional forte de dança e teatro, mas por outro lado deu um grande apoio aos artistas e companhias da cidade que aqui apresentam as suas criações.”

Tiago Guedes sublinha que grande parte do orçamento e da programação disponíveis são dedicados a companhias do Porto e que esse apoio passa pela cedência de espaços de ensaio e de residências artísticas. O coreógrafo e diretor artístico encontrou em 2014 um teatro “com uma escala de visibilidade muito reduzida” e, por isso, alterar o seu posicionamento tornou-se fundamental. Hoje o TMP trabalha com grandes estruturas a nível nacional e no universo internacional estabeleceu parcerias que “possibilitam a circulação de artistas estrangeiros, mas também dão a conhecer artistas que co-produzimos e que passam a ser apresentados ou seguidos com mais atenção por estes parceiros”.

No futuro, “não nos podemos sentar à sombra da bananeira”, é necessário solidificar o que tem sido feito e implementar novidades. Uma delas é o projeto de jovens artistas associados, um programa de acompanhamento aos novos talentos nas artes performativas da cidade, num trabalho que junta a formação e a produção.

A estrutura do teatro é tão vasta que consegue chegar a um público muito alargado e a um conjunto de artistas muito abrangente, desde os mais consagrados que passam pela cidade do Porto e que toda a gente quer ver, sendo também uma ferramenta de trabalho para os jovens que se têm formado connosco, realizando os workshops e as materclasses que propomos.”

Tiago Guedes refere que é “interessante perceber como o teatro é uma casa e uma ferramenta para os artistas se desenvolverem depois das suas formações”, e promete que o TMP vai estar “muito atento” aos novos talentos que saem das escolas, afinal, serão eles os grandes artistas do futuro e o teatro tem “a responsabilidade de os acompanhar”.

Flamenco, mirandês e uma biografia na nova programação

Em conversa com o Observador, Tiago Guedes destaca alguns espetáculos integrados na programação “intensa” dos próximos seis meses. A presença espanhola, cada vez mais vincada no TMP, será reforçada no início desta temporada com a estreia de “La Fiesta”, uma peça de Isreal Galván, seguindo-se de um concerto de Ninho de Elche no Café Rivoli, ambos sevilhanos. “Tratam-se de dois dos maiores artistas contemporâneos cuja base é o flamenco.”

Em outubro, o Teatro do Campo Alegre recebe a peça “A menor língua do mundo”, de Alex Cassal e Paula Diogo, um trabalho que parte do pressuposto que em 2100 o mundo poderá ter perdido metade das suas línguas, ou seja, dos 7000 idiomas falados atualmente, prevê-se que 50% não sobrevivam até ao final do século. Num processo criativo de pesquisa e investigação, a dupla fez uma viagem às regiões portuguesas onde ainda se falam línguas como o mirandês, aragonês ou barranquenho, mostrando como todas convivem e sobrevivem. Um espetáculo antropológico, que revela uma parte do país menos visível, mas cheia de tradições.

Vindo diretamente de França, o encenador, artista visual e cenógrafo, Philippe Quesne regressa ao Rivoli para apresentar uma fábula sobre a natureza humana, em constante processo de tentativa e erro. Em “Crash Park, la vie d’une île”, Philippe parte de um cenário concreto onde um acidente de avião numa ilha deserta pode tornar-se “uma metáfora para o presente, uma visão de futuro próximo, um recomeço para (quase) tudo ou um bom início para uma história”. Em palco estará uma ilha, fauna e flora improvisadas, animais, um vulcão e alguns sobreviventes do desastre, num texto onde o sentido de humor peculiar do encenador será evidente.

De 9 a 15 de dezembro, a semana é dedicada às famílias e aos mais novos, com um calendário repleto de espetáculos, workshops e conferências no Campo Alegre. “Propor a nossa programação desde tenra idade é importante. Este programa paralelo é talvez o menos visível, mas é estrutural e pensado a médio e a longo prazo, pois acreditamos verdadeiramente que se os miúdos se habituarem a vir ao teatro vão ser o público de amanhã.”

Tiago Guedes reforça ainda o 88.º aniversário do Teatro Rivoli, que este ano se prolonga por três dias — 16, 18 e 19 de janeiro de 2020 – onde será apresentado de forma gratuita “uma espécie de cartão de visita do que é o teatro”, condensando a própria programação em espetáculos e atividades. Entre novas criações e réplicas, há muito para ver, sendo que um dos destaques vai para “Little B”, a nova criação da companhia Visões Úteis, inspirada na bibliografia profissional do ator Mário Moutinho, explorando a “pluralidade de vidas que uma vida pode conter”.

