Augusto Inácio deseja Desportivo das Aves mais calibrado entre ataque e defesa

O treinador Augusto Inácio reconheceu esta sexta-feira que o Desportivo das Aves tem “muitos desequilíbrios” para corrigir, a começar pela visita ao Vitória de Guimarães, no sábado, da quinta jornada da I Liga de futebol.

“Temos muitos desequilíbrios, alguns individuais e outros estruturais. Somos a equipa que mais golos sofreu [11], alguns deles muito estúpidos, e a quinta mais concretizadora [sete marcados]. Esta diferença não é consentânea com os pontos que devíamos ter”, lamentou o técnico, na conferência de antevisão ao jogo, realizada no Estádio do CD Aves.

A interrupção do campeonato para os compromissos das seleções foi acolhida com agrado por Augusto Inácio, já que permitiu aprimorar os índices táticos e físicos do plantel avense, mas nem tudo correu de feição.

“Ganhámos umas coisas, perdemos outras, e não gostava de ter perdido aquilo que perdi. Parece anedótico, ou caso único, todos os nossos centrais terem sofrido lesões nestes 15 dias. Não foi fácil trabalhar assim”, admitiu, adiantando que o central bósnio Adi Mehremic, a contas com problemas no ligamento do tornozelo, vai parar cerca de três meses.

Sem abrir o jogo, o técnico do emblema do concelho de Santo Tirso deixou elogios ao Vitória de Guimarães, uma “bela equipa, com jogadores rápidos na frente e um excelente treinador”, mas reforçou a vontade em voltar a pontuar no campeonato, após uma vitória e três derrotas nas quatro rondas inaugurais.

“Está a fazer uma boa campanha europeia e tem os mesmos pontos que nós. Ganhámos lá pela primeira vez na época passada e queremos repetir a gracinha. No entanto, às vezes o problema não é anular o adversário, mas saber o que fazer com bola. Temos de ser cínicos, ferir o adversário e rematar à baliza. E se não sofrermos golos, pelo menos não perdemos o jogo”, afiançou.

O histórico de confrontos é favorável aos minhotos, fruto de cinco vitórias e dois empates em partidas relativas à I Liga, enquanto os avenses conquistaram na última temporada o único triunfo em quatro deslocações a Guimarães.

O Vitória de Guimarães, 14.º classificado, com três pontos, recebe o Desportivo das Aves, 15.º, também com três, em partida agendada para as 21h30 de sábado, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

