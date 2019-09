Cadela ajuda voluntário a salvar cachorros enterrados e comove a internet

A luta de uma cadela a tentar resgatar seus filhotes está a comover vários internautas, tendo dado mais de 6,5 milhões de partilhas à organização de proteção aos animais Animal Aid, da Índia, desde a data da sua publicação, em agosto.

No vídeo, que começa com a chegada de um voluntário da causa a um terreno afetado pelas fortes chuvas tropicais que assolaram o país no fim de agosto, é possível ouvir o choro de uma cadela que está visivelmente nervosa e a pedir ajuda. A casa em que os cães moravam tinha sido derrubada por uma tempestade e, inicialmente, o homem não sabia o que é que ela procurava.

Quem chamou a organização Animal Aid foram vizinhos que suspeitavam que a cadela estaria com algum problema, porque esteve muito tempo consecutivo a chorar, como diz a organização no vídeo.

O voluntário foi guiado pela cadela até um local específico e foi aí que ele começou a retirar grandes pedras, além de cavar com as mãos, enquanto a cadela, impaciente e a chorar, também ajudava a cavar e a retirar pedras com a própria boca.

A dada altura, o homem ouve um choro mais alto e encontra um filhote, que consegue resgatar com vida. A mãe, visivelmente mais feliz, continuou a insistir, levando a que o homem tenha continuado a escavar e tenha encontrado um segundo cachorro, também com vida.

A Animal Aid é uma organização não-governamental que se dedica aos animais. No final do vídeo, os internautas são convidados a ajudar a associação, através de doações. Dá-se, também, a indicação de que a família de cães está a ser alimentada e que a mãe será esterilizada.

