Colisão entre carro e autocarro que transportava turistas franceses. Três estão em estado grave

Quatro pessoas ficaram feridas — três com gravidade — esta sexta-feira, na sequência de uma colisão entre um autocarro que transportava 32 turistas franceses e um automóvel ligeiro de passageiros na Venda do Pinheiro, na Malveira, concelho de Mafra, confirmou ao Observador fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa.

Três das vítimas são de nacionalidade francesa. A quarta é o condutor do carro, que ficou encarcerado e com ferimentos graves. A desencarceração já foi concluída e o condutor já foi hospitalizado.

Um dos três feridos graves já foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, confimou a mesma fonte ao Observador. Os restantes ocupantes não necessitaram de cuidados hospitalares.

O acidente ocorreu às 14h13 na estrada municipal da Avessada, na freguesia da Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés, que se encontra cortada ao trânsito nos dois sentidos, confirmou ao Observador fonte do CDOS de Lisboa.

No local, estão 41 operacionais e 18 veículos, entre os quais as viaturas médicas de emergência e reanimação de Torres Vedras e Lisboa, uma ambulância de suporte imediato de vida de Lisboa e meios dos bombeiros da Malveira, Mafra e Montelavar.

Em atualização

