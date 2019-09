Da Casa de Papel a Dragonball: o cosplay na abertura da Comic Con

Arrancou esta quinta-feira a sexta edição da Comic Con Portugal, que está a decorrer pela segunda vez no Passeio Marítimo de Algés. Estivemos lá e num ano em que vimos menos pessoas a fazer cosplay — quando os fãs de videojogos, banda desenhada, séries de televisão ou filmes encarnam as personagens que tanto gostam com fatos que fazem propositadamente para o efeito — capturámos este street style de uma Comic Con ao ar livre ao estilo de um festival. Há personagens da Casa de Papel, super-heróis e até quem honre a piloto e ativista pelos direitos das mulheres Amelia Mary Earhart. Percorra a fotogaleria no topo e veja alguns dos melhores cosplay desta quinta-feira.

A Comic Con Portugal termina este domingo. Esta sexta-feira e sábado, entre os convidados, estão Millie Bobby Brown, protagonista da série “Stranger Things”, que interpreta a personagem Eleven, ou o ator português Joaquim de Almeida, entre outros. Ao Observador, Paulo Rocha Cardoso, presidente executivo da Comic Con, salientou que neste segundo ano em Algés o evento tem um espaço “completamente remodelado”, com mais tendas (e maiores) para acolher “os milhares de fãs que por aqui passam”. E sim, vários mascarados, como tem acontecidos noutros anos.

Texto de Manuel Pestana Machado, fotografia de André Dias Nobre.

Continuar a ler