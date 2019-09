DGPC abre processo de classificação do Estádio Nacional e Complexo do Jamor

A Direção-Geral do Património Cultural (DGPC) publicou esta sexta-feira em Diário da República a abertura do processo de classificação do Estádio Nacional e de parte do Complexo Desportivo do Jamor, em Oeiras.

Foi determinada a abertura do procedimento de classificação do ‘Estádio Nacional: Estádio de Honra, court de ténis central, edifícios anexos e mata, integrados no Centro Desportivo Nacional do Jamor’, e a fixação da respetiva zona especial de proteção provisória (ZEPP)”, indica o Diário da República.

O despacho da Diretora-Geral do Património Cultural, Paula Araújo da Silva, foi executado em 14 de março. O Estádio Nacional foi inaugurado em 10 de junho de 1944 e, desde 1946, acolhe a final da Taça de Portugal de futebol masculino, com a exceção de cinco edições da prova.

Atualmente, o Complexo Desportivo do Jamor alberga mais de 20 modalidades, com instalações de apoio ao desenvolvimento do desporto de alto rendimento federado e de lazer.

