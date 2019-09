Incêndio em hospital no Rio de Janeiro faz pelo menos 11 mortos

Um incêndio que se iniciou nesta quinta-feira no hospital particular Badim, na zona do Maracanã, no Rio de Janeiro, fez pelo menos 11 mortos e obrigou à transferência, para outros hospitais, de 14 pessoas que estavam internadas, incluindo uma pessoa que estava nos cuidados intensivos, anunciou a Defesa Civil carioca ao portal de notícias brasileiro G1.

Na madrugada desta sexta-feira foram retirados dez corpos do prédio 1 do hospital Badim. As autoridades informaram que o número ainda pode aumentar à medida que o corpo de bombeiros avançar com a contagem de corpos.

A hipótese de crime foi descartada pelas autoridades, existindo suspeitas de que um curto circuito num dos geradores do complexo possa ter originado o fogo, que espalhou fumo por vários andares do local.

O alerta para o fogo foi dado às 18h30 locais (22h30, em Portugal), que entrou em fase de resolução depois de duas horas de combate às chamas, cerca das 00h45 locais (4h45, em Portugal).

Médicos, enfermeiros, trabalhadores do complexo, bombeiros e moradores organizaram no passeio e numa creche da rua São Francisco Xavier uma espécie de hospital a céu aberto, com colchões e lençóis no chão para não interromperem os tratamentos das mais de 100 pessoas internadas que tiveram de sair do prédio.

