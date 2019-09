Juiz Rui Rangel, suspeito de corrupção, indicado para julgar recurso da Operação Marquês

O juiz Rui Rangel, que está a ser investigado no âmbito da Operação Lex, foi destacado por sorteio informático para julgar um recurso do caso Operação Marquês, em que o antigo primeiro-ministro José Sócrates está a ser investigado, avança esta sexta-feira o Público citando dados transmitidos pelo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa, Orlando Nascimento. Entre os seis recursos criminais que caíram nas mãos de Rui Rangel está também o processo “Máfia de Sangue”, noticiou na terça-feira o Correio da Manhã.

O caso “Máfia de Sangue”, que também calhou a Rui Rangel, está relacionado com a apreensão de e-mails em buscas à sede da Octapharma, em 2016, no âmbito da Operação Marquês. Quando um juiz já tem um recurso do mesmo processo em mãos, ele ou o Ministério Público podem pedir o afastamento do julgador. Isso ainda não foi feito, esclarece Orlando Nascimento ao mesmo jornal, porque esta é “uma distribuição recente”: “Ainda não foram entregues processos ao juiz desembargador para decisão”, justifica.

De resto, não seria a primeira vez que Rui Rangel tomaria conta de um recurso da Operação Marquês. Foi ele quem assinou o acórdão que colocou fim ao segredo de justiça do inquérito.

Ainda em março de 2017, o Supremo Tribunal de Justiça tinha decidido dispensar Rui Rangel de conduzir um outro recurso da Operação Marquês por “existir motivo sério e grave, adequando a gerar desconfiança e imparcialidade”. Essa decisão tinha sido tomada depois de o juiz ter comentado o caso num debate que havia decorrido dois anos antes na TVI, recorda o Público –.na altura criticou o facto de Sócrates estar preso em vez de poder ir para casa com pulseira eletrónica.

O Supremo considerou que as apreciações feitas por Rui Rangel “vulneram, de forma série e grave, a imparcialidade do julgador, a neutralidade e a indiferença”.

Rui Rangel reassumiu funções no Tribunal da Relação de Lisboa, apesar de ainda enfrentar a possibilidade de uma demissão por causa de processos disciplinares abertos pelo Conselho Superior da Magistratura. O juiz tinha estado afastado durante nove meses como medida de coação pelos processos disciplinares em que está envolvido. Esse é o tempo máximo estabelecido pelo Estatuto dos Magistrados Judiciais para uma suspensão preventiva.

A Operação Lex, em que Rui Rangel e a ex-mulher, a também juíza Fátima Galante, estão a ser investigados, debruça-se sobre “suspeitas de crimes de recebimento indevido de vantagem, ou eventualmente de corrupção, de branqueamento de capitais, tráfico de influência e de fraude fiscal”, indica a Procuradoria-Geral da República. Rui Rangel e a ex-mulher Fátima Galante estão a ser investigados por alegadamente terem agilizado uma fraude fiscal relacionada com a transferência do jogador João Pinto do Benfica para o Sporting. Ambos teriam exercido influência sobre os responsáveis pelo caso, alegadamente em troco de dinheiro e a favor do Benfica.

Continuar a ler