A Linha Azul do metro de Lisboa está com a circulação interrompida entre as estações Reboleira e Praça de Espanha desde as 11h11 da manhã desta sexta-feira, por motivo indeterminado, confirmou fonte do Metropolitano de Lisboa ao Observador.

No site oficial do metro lê-se que “não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada”.

Em atualização

