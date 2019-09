O adeus tocante entre Xanana Gusmão e Habibie, o homem que pôs Timor-Leste em liberdade

Xanana Gusmão chora enquanto beija a testa de um Bacharuddin Jusuf Habibie já debilitado e internado no hospital. A despedida entre o primeiro presidente de Timor-Leste e o terceiro presidente da Indonésia fica marcada não só pela história da liberdade do país africano mas, também, por um vídeo que mostra a grandeza da relação entre dois homens que foram símbolo de liberdade nos seus países.

B. J. Habibie, ex-presidente da Indonésia, morreu aos 83 anos na última quarta-feira e o velório foi marcado pelas filhas de milhares de pessoas a acompanharem o caixão até o cemitério de heróis Kalibata, na capital indonésia Jacarta.

Durante o mandato como presidente, que assumiu depois da ditadura de Suharto (presidente durante os anos de 1967 e 1998), Habibie reconheceu as práticas do antigo homólogo contra os direitos humanos, além de ter retirado proibições à imprensa e caminhado o país para eleições livres.

Em janeiro de 1999, o presidente indonésio cedeu à pressão internacional relacionada com a ocupação do território de Timor-Leste, anteriormente uma colónia portuguesa, e anunciou um referendo juntamente com as Nações Unidas para que o país africano escolhesse entre o estatuto de autonomia ou a independência. Timor-Leste optou pela liberdade.

“Não foram só os indonésios que o perderam — nós também”, disse o primeiro-ministro timorense Taur Matan Ruak, numa publicação no Twitter. “Ele deu-nos duas opções, e agora Timor-Leste é uma nação livre e independente. Adeus, senhor Habibie”.

My sincere condolences for the passing away of the former Indonesian President B.J. Habibie. Not only Indonesian people lost him but we also lost him. He gave us two options and our people decided independence and now ???????? is a free and independent nation. Farewell Mr. Habibie pic.twitter.com/gIASQu1lA5

