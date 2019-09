Quénia torna-se o terceiro país africano a aplicar vacina da malária

O Quénia começou esta sexta-feira a administrar a primeira vacina contra a malária a crianças nas áreas rurais com elevadas taxas de transmissão, tornando-se o terceiro país em África a aplicar o medicamento.

A ministra da Saúde queniana considerou, numa mensagem publicada no Twitter, que esta sexta-feira é um “dia histórico” para este país, o terceiro a introduzir a aplicação da vacina em África, a seguir ao Maláui e ao Gana.

Today marks a historic day for #Kenya as the country introduces a #malariavaccine to young children in selected areas of high malaria transmission

CS Sicily Kariuki arrives in Homabay County for the launch of malaria vaccine and tours Homabay Level

Five Hospital Renal unit, commissions MRI and blood transfusion centre

