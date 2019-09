Segunda prequela da Guerra dos Tronos é sobre a Casa Targaryen

Uma segunda prequela de “Guerra dos Tronos” já está em andamento. De acordo com o The Hollywood Reporter, a HBO está perto de fechar as negociações para encomendar o episódio piloto desta prequela que será sobre a Casa Targaryen.

O projeto tem por base o primeiro volume de Sangue & Fogo — A História dos Reis Targaryen, que o criador da saga Guerra dos Tronos, George R.R. Martin, lançou no fim de novembro. Daí que esta prequela tenha o total apoio do George R.R. Martin. O projeto terá ainda Ryan Condal (da série “Colony“) como guionista e produtor executivo.

A história passa-se 300 anos antes de “Guerra dos Tronos” e os episódios focam-se nos inícios da Casa Targaryen e na guerra civil que ocorreu no seio da própria família e que ficou conhecida como a Dança dos Dragões.

Em maio deste ano — duas semanas antes de terminar a última temporada de “Guerra dos Tronos” —, o criador da série, George R. R. Martin, anunciou no sábado através do seu blog pessoal que estava a desenvolver cinco sequelas da famosa série. “Temos cinco diferentes sequelas em fase de produção na HBO. Três deles estão a andar muito bem”, disse, adiantando: “Chamarei a um ‘The Long Night’ [‘A Longa Noite’, em português], que vai ser gravado este ano, e outros dois continuam apenas em guião, mas estão a avançar”.

Esta prequela é uma das cinco produções anunciadas, segundo o site Deadline. “Tínhamos cinco possíveis sucessores de ‘Guerra dos Tronos’ em desenvolvimento na HBO. E três deles estão a avançar bem”, escreveu o criador no seu blogue, em maio. Um episódio desses três possíveis sucessores, sobre a ascensão dos white walkers, já foi gravado e tem Naomi Watts como protagonista.

