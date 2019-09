Tempestade que matou quatro pessoas em Espanha está a mover-se para Portugal

As chuvas torrenciais que já mataram pelo menos quatro pessoas no sul de Espanha está a encaminhar-se para Portugal, confirmou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Em declarações à TSF, a meteorologista Ângela Lourenço avançou que “esta depressão nos níveis médios e altos, à qual os espanhóis atribuem a designação ‘gota fria’, irá mover-se um pouco para a região de Portugal”. Os efeitos irão começar a sentir-se a partir de sábado até segunda-feira.

Ainda esta manhã, o meteorologista Bruno Café adiantou que, embora as temperaturas na ordem dos 30 graus ainda estejam para ficar, “para sábado há condições favoráveis à ocorrência de aguaceiros, em especial a partir da tarde e no interior”: “São dispersos e restringidos a alguns locais. Não é uma situação absoluta. Não serão generalizados a todo o interior”, descreveu o especialista em declarações à Agência Lusa.

Apesar de terem origem na mesma depressão que está a afetar o sul de Espanha, Ângela Lourenço garante que as trovoadas e chuvas previstas para este sábado compõem uma “situação muito menos severa do que o que tem ocorrido” no país vizinho. Depois de sábado já se espera “tempo quente e seco”, “com tendência para uma ligeira melhoria a partir de domingo”, concretizou Ângela Lourenço.

Quatro pessoas morreram e 3.500 foram retiradas de casa quando uma tempestade se abateu no sul de Espanha, lançando a região num alerta vermelho de mau tempo. Esta já é considerada a pior tempestade a atingir o país em mais de 100 anos. A culpa é de um centro de baixa pressão atmosférica que está a atravessar lentamente o sul de Espanha. É esse sistema que está neste momento a dirigir-se para Portugal, embora já esteja a perder intensidade.

