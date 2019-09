Três bombeiros feridos no combate a incêndio em Paredes

Três bombeiros ficaram feridos na sequência de um incêndio que ainda está a ameaçar uma zona de fábricas e habitações em Gandra, no concelho de Paredes. As chamas estão a ser combatidas por 129 operacionais, apoiados por 42 viaturas e dois meios aéreos, de acordo com a página online da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Os três homens são funcionários da Afocelca, empresa que esteve envolvida no acidente trágico da semana passada que culminou com a morte do piloto Noel Ferreira — a zona do incêndio fica a poucos metros do local onde caiu o helicóptero. As informações mais recentes dão conta que os três homens sofreram ferimentos ligeiros e não estão em risco.

Segundo o Jornal de Notícias, que confirmou as suas informações junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto, o fogo começou ao início da tarde desta sexta-feira e o alarme foi dado por volta das 13h14. O diário assinala ainda que existem duas zonas de chamas, uma delas está a ameaçar o complexo desportivo de Gandra e algumas habitações. A outra, que fica a cerca de dois quilómetros, situa-se numa zona rural que fica entre Gandra de Moreira, Fontinha e Guardão.

