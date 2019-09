Banca online. Caixa espera resolver problemas técnicos na App para móveis nas próximas horas

A Caixa Geral de Depósitos confirma o registo de problemas técnicos na aplicação (App) do banco online para telemóvel e tablet. Estes problemas, segundo relatos de clientes, estão a impossibilitar a conclusão de operações de pagamento que exigem o envio de um código de segurança por SMS, o token. Este código de autenticação é necessário para fazer a operação, conforme aviso recebido pelos clientes bancários.

Fonte oficial do banco diz que o assunto está a já a ser tratado e que deverá estar resolvido nas próximas horas. A mesma fonte sublinha que o acesso às contas online através do browser do computador está operacional e não estabelece qualquer associação entre estes problemas técnicos e a entrada em vigor este sábado de novas regras de segurança, mais apertadas, para transações bancárias na Internet.

