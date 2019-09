Entre estrelas, caudas e coches, os Emmy Awards regressaram a Lisboa

Os mais importantes prémios mundiais de televisão voltaram a Lisboa, desta vez ao Picadeiro Real (antigo Museu dos Coches), em Belém. A capital portuguesa voltou a ser escolhida para receber duas importantes semifinais da 47ª edição dos International Emmy Awards 2018, nas categorias de “Drama Series” e “Short Form Series”. É claro que a cerimónia pediu indumentárias a rigor. Dezenas de estrelas do entretenimento nacional (e não só) desfilaram numa passadeira vermelha ao início da noite da passada sexta-feira.

Um júri composto por elementos portugueses e brasileiros, relevantes no meio televisivo, reuniu-se nos Paços do Concelho, também em Lisboa. Durante o dia de sexta-feira, o grupo votou nas séries e mini-séries, produzidas em todo o mundo e candidatas aos prémios. Esta semifinal realizou-se pela quarta vez em Portugal, tendo sido a primeira edição em 2016.

O evento voltou a pôr as três televisões portuguesas a trabalhar em conjunto. A conduzir a cerimónia estiveram Filomena Cautela, Pedro Fernandes e César Mourão, em representação da RTP, da TVI e da SIC, respetivamente. Também a brasileira Globo garantiu a sua representação na cerimónia, através de duas embaixadoras de peso — as atrizes Giovanna Antonelli e Mariana Ximenes, curiosamente duas das convidadas mais elegantes da noite. No que toca a personalidades portuguesas, o rol continua. Rita Pereira, Maria João Bastos, Diana Chaves, Sónia Araújo e Fátima Lopes ajudaram a abrilhantar a red carpet.

A grande cerimónia internacional dos Emmy Awards chega domingo, dia 22 de setembro, e acontece no Microsoft Theater, em Los Angeles. Na 71ª edição, “A Guerra dos Tronos” é a produção recordista com 32 nomeações. Para já, fique com os looks das estrelas portuguesas que marcaram a passadeira vermelha da última sexta-feira. Estão todos na fotogaleria.

Continuar a ler