Estados Unidos e Israel estão a negociar tratado de defesa mútua

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou este sábado que está a negociar com o primeiro-ministro israelita um tratado de defesa mútua.

“Hoje tive uma chamada com o primeiro-ministro Netanyahu para falar sobre a possibilidade de avançarmos com um tratado de defesa mútua entre os Estados Unidos e Israel, que serviria para fortalecer ainda mais a aliança entre os nossos dois países”, escreveu Trump numa mensagem na rede social Twitter.

Em resposta, minutos depois do ‘tweet’ de Trump, Netanyahu confirmou, escrevendo também no Twitter que “o Estado judaico nunca teve amigo melhor na Casa Branca”.

I had a call today with Prime Minister Netanyahu to discuss the possibility of moving forward with a Mutual Defense Treaty, between the United States and Israel, that would further anchor the tremendous alliance….

