O ataque do Liverpool continua a parecer bilhar – e até mete umas roletas pelo meio

Há uma estatística interessante em torno de Sadio Mané desde que chegou ao Liverpool, em 2016: além do último jogo feito pelo Southampton em Anfield Road, o avançado dos reds leva já uma série de 50 encontros consecutivos sem sofrer derrotas para a Premier League naquele que é uma espécie de estádio talismã na sua ascensão ao topo do futebol mundial (entre 41 vitórias e nove empates). Mais nenhum jogador tem um registo semelhante a este mas, neste caso, assenta bem.

Sadio Mané is the FIRST player in Premier League history to play 50 home matches for one club without losing a single one ???? pic.twitter.com/9c9pfhQ1vp

Durante a paragem para os compromissos das seleções, e depois de uma vitória do Liverpool frente ao Burnley onde o grande foco de conversa acabou por ser a reprimenda de Sadio Mané a Salah num lance onde o egípcio não passou a bola ao companheiro quando estava em melhor posição para marcar, o senegalês deu uma entrevista à Complex onde explicou que o grande segredo para o momento que atravessa é a ligação que sente com os fãs do Liverpool (a sua “família”) sobretudo em Anfield.

Foi essa química que se voltou a ver ainda no primeiro tempo: depois do golo inaugural do Newcastle, numa bomba de pé direito do lateral Willems, Sadio Mané conseguiu a reviravolta ainda antes do intervalo, fazendo o empate com um remate ao ângulo na área após combinação com Robertson e o 2-1 após beneficiar de um ressalto antes de empurrar para a baliza deserta.

Sadio Mané is the only player in the Premier League to score 25+ goals since the start of last season without converting a single penalty.

One of the best forwards in the world. pic.twitter.com/Euv1rYTTPL

