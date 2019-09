Morreu o cantor Roberto Leal, confirmou o antigo secretário de Estado das Comunidades e da Administração Local através das redes sociais. Tinha 67 anos e lutava contra um cancro que lhe estava a ameaçar a visão. “O nosso amigo, grande português no Brasil e no mundo, António Joaquim Fernandes, o grande Roberto Leal, acabou de falecer. A tristeza é enorme. Portugal e o Brasil estão de luto”, escreveu José Cesário no Facebook.

